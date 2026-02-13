Steel Frame se consolida no mercado imobiliário

O sistema construtivo Steel Frame vem sendo adotado em projetos de construção civil no Brasil e na América Latina como alternativa aos métodos tradicionais. O modelo é utilizado por arquitetos, construtores, usuários finais e investidores imobiliários em diferentes tipos de empreendimentos.

Entre as características associadas ao Steel Frame estão o tempo de execução das obras, o desempenho energético, os sistemas de isolamento térmico e acústico, a previsibilidade orçamentária e o aproveitamento do espaço construído. O sistema pode ser integrado a outras tecnologias construtivas e é aplicado em projetos residenciais e comerciais.

Experiência de investimento

Para analisar a aplicação do sistema em um projeto imobiliário, foi ouvido Santiago Boero, médico e investidor, responsável pelo desenvolvimento de uma residência em um condomínio fechado no bairro San Felipe, em Canning, na Província de Buenos Aires.

Segundo Boero, o primeiro contato com o sistema ocorreu por meio da visita a casas já construídas em Steel Frame. “Uma delas tinha mais de 15 anos. Era inverno e a casa mantinha temperatura interna adequada com dois aquecedores de pequeno porte, um em cada pavimento. Isso influenciou minha decisão de investir nesse modelo construtivo”, afirma.

Aspectos técnicos

Boero relata que as soluções atuais de isolamento térmico e acústico diferem das utilizadas em construções mais antigas. “Em edificações recentes, utilizando os perfis de light steel framing da Barbieri, e seguindo os protocolos técnicos e as capacitações profissionais da Consul Steel, não houve problemas de reverberação sonora ou perda de desempenho acústico”, declara.

Custos e investimento

Do ponto de vista financeiro, o investidor afirma que os custos de construção são equivalentes aos de sistemas convencionais. “Os valores são semelhantes. A diferença está nas características do imóvel e na forma como ele é absorvido pelo mercado”, diz.

Orientação a novos investidores

Boero destaca a importância da qualificação técnica das equipes envolvidas. “É necessário trabalhar com profissionais capacitados e com suporte especializado. A ausência de conhecimento técnico pode gerar problemas operacionais e financeiros”, afirma.

Ele também aponta a importância de compreender o sistema construtivo, mesmo sem formação técnica. “Conhecer o produto é relevante para estruturar a oferta e a comercialização. Isso contribuiu para a venda do imóvel no nosso caso”, conclui.

Dados técnicos do projeto

Localização: Bairro San Felipe – Canning (Buenos Aires)

Área construída: 160 m²

Área semi coberta: 27 m²

Estrutura: 100% em Steel Frame

Fornecedores: Barbieri e Molber

Conceito arquitetônico: residência para família de quatro pessoas, estilo minimalista, com amplos vãos de iluminação natural, design contemporâneo e alta eficiência energética.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina - empresa familiar estabelecida em 1953, fabricante de perfis de aço galvanizado para drywall e estruturas para sistemas de light steel framing. A Barbieri do Brasil combina tecnologia moderna internacional com um rigoroso padrão de qualidade, aliado a uma ampla distribuição em todo o território nacional. A empresa atua como hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.