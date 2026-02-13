Align Partners emite carta pública a acionistas e submete propostas formais de acionistas à SoluM

A Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners"), acionista da SoluM Co., Ltd. ("SoluM" ou a "Empresa"), apresentou propostas formais de acionistas para inclusão na pauta da Assembleia Geral Ordinária ("AGM") da SoluM de 2026 e emitiu sua primeira carta pública a acionistas do Conselho Administrativo da Empresa.

A Align Partners solicitou que o Conselho Administrativo e a gestão da SoluM dessem uma resposta pública por escritoàcarta dos acionistas até o prazo final da convocação da AGM em março de 2026. A campanha reflete a visão da Align Partners de que reformas significativas na governança e um foco estratégico são urgentemente necessários para gerar valor aos acionistas.

A SoluM opera um negócio de Etiquetas Eletrônicas de Prateleira ("ESL") de alto crescimento, com forte posicionamento mundial e atrativo potencial de mercado a longo prazo. Apesar disto, o preço das ações da empresa permanece próximo a mínimas históricas desde sua abertura de capital. Em 11 de fevereiro de 2026, as ações da SoluM eram negociadas a um múltiplo EV/EBIT dos últimos doze meses de 28,9x, representando um desconto significativo em comparação a concorrentes internacionais de ESL, como o Vusion Group da França (41,1x) e a Hanshow da China (41,2x). A Align Partners acredita que essa subvalorização persistente se origina de ineficiências estruturais na alocação de capital e na governança.

Em sua carta pública, a Align Partners delineou cinco solicitações principais para aumentar o valor aos acionistas. Estas incluem a busca por uma cisão corporativa da divisão de negócios de ESL, a fim de eliminar o desconto de conglomerado e aprimorar o foco operacional, enquanto se compromete claramente com documentos de divulgação de que nenhuma conversão em holding será buscada após a cisão. A Align Partners também instou a SoluM a publicar um plano abrangente de valorização corporativa até 2026, incorporando detalhes de execução sobre o avanço do software ESL, a otimização do portfólio e o roteiro "Visão 3.3.3" da Empresa, anunciado em abril de 2025.

Além disto, a Align Partners solicitou medidas de normalização da governança, incluindo a renúncia às opções de compra e aos direitos de preferência detidos pelo acionista controlador, bem como a remoção das obrigações de cooperação de voto impostas aos investidores na emissão de ações preferenciais com direito a voto (RCPS) por terceiros. A Align Partners também solicitou a implementação de um sistema transparente que permita aos acionistas minoritários recomendar publicamente candidatos a diretores independentes e instou a empresa a reformar o que considera uma remuneração excessiva de diretores executivos, ao implementar uma estrutura de remuneração alinhada aos interesses dos acionistas.

Por outro lado, a Align Partners apresentou propostas formais de acionistas para serem votadas na AGM de 2026. Estas propostas incluem alterações nos Estatutos Sociais da SoluM para exigir que os diretores independentes constituam a maioria do Conselho, reduzir os mandatos dos diretores independentes e dos auditores de três anos para um ano, além de estabelecer comitês obrigatórios do Conselho, incluindo um Comitê de Nomeação de Diretores Independentes, um Comitê de Remuneração e um Comitê de Transações com Partes Relacionadas, compostos inteiramente por diretores independentes. A Align Partners também indicou dois candidatos a diretores independentes, Young-jae Seo e Young-ho Na, bem como o candidato a auditor Jun-ho Kwak.

A Align Partners afirmou que espera que estas medidas intensifiquem a independência do Conselho, aperfeiçoem a responsabilização e restaurem a confiança dos investidores na governança e na direção estratégica da SoluM.

Para mais detalhes, incluindo a carta pública completa aos acionistas e suas propostas, acesse www.alignpartnerscap.com.

Sobre a Align

A Align Partners Capital Management Inc. é uma empresa de investimentos com foco na Coreia do Sul. Liderada pelo Diretor Executivo, Changhwan Lee, a Align Partners aproveita sua experiência em capital privado e banco de investimentos para interagir com empresas de seu portfólio, com o fim de solucionar ineficiências de governança e o "desconto coreano".

https://www.alignpartnerscap.com/en/

