Europa lança computador quântico Euro-Q-Exa na Alemanha, intensificando a infraestrutura digital soberana

O Euro-Q-Exa, o primeiro computador quântico do projeto EuroHPC Joint Undertaking implantado na Alemanha, foi apresentado no Centro de Supercomputação Leibniz (LRZ) em Garching, Munique.

Silke Launert, Parliamentary State Secretary of the BMFTR; Dieter Kranzlmüller, Director of the LRZ; Maximilian Böltl, Member of the Bavarian State Parliament; Bavarian Minister of State of Science and the Arts, Markus Blume; Henna Virkkunen, Executive Vice-President of the European Commission for Technological Sovereignty, Security and Democracy; and Sylwia Barthel de Weydenthal, Chief Commercial Officer of IQM Quantum Computers (from the left).

A implementação representa um passo significativo no esforço da Europa para gerar capacidade quântica a longo prazo como parte de sua infraestrutura digital soberana, junto com computação de alto desempenho (HPC) de ponta.

Instalado, hospedado e operado no LRZ, o Euro-Q-Exa foi projetado não apenas para fornecer acessoàcomputação quântica, mas também para permitir que pesquisadores europeus criem, operem e ampliem recursos quânticos localmente. Ao integrar o sistema a um ambiente HPC já estabelecido, ele apoia o desenvolvimento de experiência prática, conhecimento operacional e capacidade de pesquisa sustentável na Europa.

O projeto Euro-Q-Exa fortalece o ecossistema quântico da Europa ao possibilitar:

Desenvolvimento de capacidades locais – Os pesquisadores operam, mantêm e aprimoram o sistema diretamente, desenvolvendo conhecimento prático em vez de depender de acesso remoto e insensível.

– Os pesquisadores operam, mantêm e aprimoram o sistema diretamente, desenvolvendo conhecimento prático em vez de depender de acesso remoto e insensível. Criação e retenção de propriedade intelectual europeia – Algoritmos, fluxos de trabalho e aplicações desenvolvidos no Euro-Q-Exa permanecem dentro das instituições europeias, apoiando a criação de valor científico e industrial a longo prazo.

– Algoritmos, fluxos de trabalho e aplicações desenvolvidos no Euro-Q-Exa permanecem dentro das instituições europeias, apoiando a criação de valor científico e industrial a longo prazo. Integração profunda de HPC e computação quântica – A estreita integração com a infraestrutura de supercomputação do LRZ possibilita fluxos de trabalho híbridos quântico-clássicos realistas e um progresso mais rápido da experimentaçãoàaplicação.

– A estreita integração com a infraestrutura de supercomputação do LRZ possibilita fluxos de trabalho híbridos quântico-clássicos realistas e um progresso mais rápido da experimentaçãoàaplicação. Cooperação do ecossistema – Universidades, institutos de pesquisa e parceiros da indústria compartilham uma plataforma comum para testar casos de uso, treinar talentos e criar soluções interoperáveis.

O sistema está baseado na plataforma Radiance do IQM e conta com 54 qubits supercondutores. O Euro-Q-Exa será complementado por um segundo sistema, mais potente, com 150 qubits, até o fim de 2026, expandindo ainda mais a capacidade quântica operacional da Europa.

Ao integrar o Euro-Q-Exa diretamente no ambiente de supercomputação do LRZ, pesquisadores europeus podem desenvolver, testar e expandir aplicações híbridas de computação quântica e de alto desempenho (HPC) em áreas como pesquisa de doenças neurodegenerativas, farmacologia computacional e modelagem climática. Este enfoque permite que as tecnologias quânticas amadureçam em ambientes de pesquisa operacional e apoia sua transição para um uso científico e industrial sustentável.

O Euro-Q-Exa é um dos seis computadores quânticos que vêm sendo integrados aos centros de supercomputação mais avançados da Europa, junto com instalações na República Tcheca, França, Itália, Polônia e Espanha, reforçando a abordagem coordenada da Europa quantoàinfraestrutura digital soberana.

Henna Virkkunen, Vice-Presidente Executiva da Comissão Europeia para Soberania Tecnológica, Segurança e Democracia: "Como o mercado quântico ainda está em desenvolvimento, a Comissão Europeia o está configurando ativamente: através do EuroHPC, e em conjunto com os Estados-Membros, já adquirimos e cofinanciamos os seis primeiros sistemas quânticos europeus. Quatro estão operacionais e outros dois estão em processo de licitação. Isto demonstra claramente o compromisso da Europa em desenvolver capacidade quântica soberana em nosso próprio continente. O Centro de Supercomputação Leibniz é um exemplo concreto desta ambição em ação. Ele mostra como podemos apoiar e expandir com sucesso provedores europeus líderes, como o IQM, que estão na vanguarda da inovação quântica. Ao ancorar estes sistemas na Europa, fortalecemos nossa base industrial e garantimos que tecnologias estratégicas sejam desenvolvidas e implantadas na Europa, para a Europa. Com o novo sistema, e sua substancial atualização planejada para o início de 2027, já viabilizamos computações quânticas complexas hoje. Isto não é uma promessa distante; é uma realidade operacional."

Markus Blume, Ministro de Estado de Ciência e das Artes da Baviera: "O primeiro computador quântico europeu da Alemanha está sendo instalado no Centro de Supercomputação Leibniz, na Baviera, o que não é coincidência, mas sim resultado do nosso forte ecossistema de alta tecnologia. O fato é que o Euro-Q-Exa é muito mais do que apenas um novo computador. Ele representa a soberania tecnológica e nossa ambição de desenvolver nossa própria infraestrutura digital. No maior campus de pesquisa da Alemanha, em Garching, um polo vibrante de ideias europeias, combinamos computação quântica, supercomputação e inteligência artificial para criar novas dimensões na computação. É precisamente por isto que também nos candidatamos para sediar uma gigafábrica de IA. Projetos como este demonstram a prontidão da Baviera em assumir a responsabilidade pelo futuro digital da Europa. Garching vem enviando um sinal forte: é aqui que os recursos computacionais que viabilizam a inovação e intensificam nossas capacidades tecnológicas são criados; é aqui que o futuro não está apenas é concebido, mas também calculado."

Anders Dam Jansen, Diretor Executivo da EuroHPC Joint Undertaking: "A inauguração do Euro-Q-Exa representa mais um marco em nossa jornada rumo a uma infraestrutura de computação quântica europeia de classe mundial. Este novo sistema quântico EuroHPC reforça nosso compromisso de prover aos pesquisadores,àindústria e ao setor público recursos computacionais de ponta, fomentando a inovação e a soberania tecnológica em toda a Europa."

Prof. Dieter Kranzlmüller, Presidente do Conselho Administrativo do LRZ: "Com o Euro-Q-Exa, combinamos pontos fortes da computação quântica e da supercomputação. Isto oferece aos pesquisadores a oportunidade de testar novos enfoques e implementar cálculos inovadores, abrindo novas dimensões científicas com o uso da tecnologia europeia. Aqui no LRZ, estamos na expectativa de embarcar em projetos de pesquisa promissores e obter novos conhecimentos."

Dr. Jan Goetz, Diretor Executivo da IQM Quantum Computers: "Os países que detêm a propriedade de sua infraestrutura quântica aberta, e não apenas o acessoànuvem, estarão na vanguarda. A Europa vem construindo neste sentido: sistemas operados localmente, educação de nova geração, integração híbrida de HPC e a experiência institucional que só é obtida com a propriedade."

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder mundial em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece tanto computadores quânticos completos para instalação local como uma plataforma em nuvem para acesso a seus sistemas. Os clientes da IQM incluem importantes centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que necessitam de acesso completo a hardware e software quânticos. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença internacional na França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Espanha, Singapura, Coreia do Sul e EUA.

Sobre o Centro de Supercomputação Leibniz (LRZ):

Durante mais de 60 anos, o Centro de Supercomputação Leibniz (LRZ) é um dos principais centros de computação de alto desempenho da Europa, proporcionando infraestrutura digital avançada para uma ampla comunidade científica em diversas disciplinas, incluindo engenharia, ciências da vida, física e humanidades digitais. Localizado em Garching, perto de Munique, o LRZ opera sistemas de supercomputação em escala nacional e europeia, oferecendo suporte aos usuários com profundo conhecimento em desenvolvimento de aplicações de HPC, portabilidade e escalabilidade. O LRZ vem moldando ativamente o futuro da infraestrutura digital e integrando tecnologias emergentes, incluindo a computação quântica.

