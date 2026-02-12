Align Partners apresenta propostas formais de acionistas à Dentium

A Align Partners Capital Management Inc. (“Align Partners”), acionista da Dentium Co., Ltd. (“Dentium” ou a “Empresa”), apresentou propostas formais de acionistas para inclusão na pauta da 26ª Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) da Dentium, solicitando que a Empresa fortaleça suas práticas de governança e aprimore a disciplina na alocação de capital.

A Align Partners observou que, considerando que propostas de acionistas serão apresentadas na Assembleia Geral Ordinária deste ano, a Dentium deve seguir os Indicadores-Chave de Governança Corporativa da Bolsa de Valores da Coreia (KRX), publicando o aviso de convocação da Assembleia Geral Ordinária com pelo menos quatro semanas de antecedência e adotando um sistema de votação eletrônica para aumentar a participação dos acionistas.

A Dentium é amplamente reconhecida como líder global na indústria de implantes dentários, apoiada por tecnologia superior e mais de 23 anos de dados clínicos de longo prazo. Apesar desse forte posicionamento, a Align Partners acredita que a empresa continua sendo negociada com um desconto significativo. Em 11 de fevereiro de 2026, a Dentium era negociada com um múltiplo EV/EBITDA dos últimos doze meses de 6,6x e um PBR de 0,77x, em comparação com as médias globais de seus pares de 14,0x e 3,13x, respectivamente. A Align Partners considera essa diferença de avaliação como estrutural, e não puramente cíclica.

A Align Partners acredita que a confiança do mercado foi abalada por preocupações com a governança, incluindo transações com partes relacionadas envolvendo afiliadas ligadas ao acionista controlador e supervisão independente limitada do Conselho. Além disso, a Align Partners levantou preocupações em relaçãoàdivulgação insuficiente sobre investimentos em um negócio de células de combustível de hidrogênio, onde as sinergias com as operações principais de implantes da empresa permanecem incertas.

Desde o investimento inicial, a Align Partners tem interagido com a Dentium por meio de cartas privadas e reuniões com a administração e o Conselho. Embora algumas medidas tenham sido reconhecidas, a Align Partners concluiu que o progresso em questões fundamentais de governança e alocação de capital permanece insuficiente. Consequentemente, a Align Partners decidiu prosseguir com propostas formais de acionistas para a Assembleia Geral Ordinária (AGO).

A Align Partners apresentou as seguintes propostas para votação dos acionistas:

Aumentar a proporção de diretores independentes

Exigir que o Comitê de Auditoria seja composto inteiramente por diretores independentes

Determinar a nomeação de um Presidente do Conselho independente

Aumentar o número de membros eleitos separadamente do Comitê de Auditoria de um para dois

Criar Comitês de Transações com Partes Relacionadas e de Remuneração e Avaliação compostos inteiramente por diretores independentes

Eleger dois candidatos a diretores independentes: Moo-Young Yoon e Yoon-Hong Kim

Aprovar limites de remuneração para diretores e tetos de remuneração baseados em desempenho

(Proposta consultiva) Recomendar maior transparência nas estruturas de remuneração de executivos

A Align Partners afirmou que essas propostas visam fortalecer a independência do Conselho, melhorar a transparência e restaurar a confiança dos investidores na direção estratégica de longo prazo da Dentium.

Sobre a Align

A Align Partners Capital Management Inc. é uma empresa de investimentos com foco na Coreia do Sul. Liderada pelo Diretor Executivo, Changhwan Lee, a Align Partners aproveita sua experiência em capital privado e banco de investimentos para interagir com empresas de seu portfólio, com o fim de solucionar ineficiências de governança e o "desconto coreano".

Align Partners

Hyung Chan Kim

dentium_valueup@alignpartnerscap.com

+82-2-6956-8033