TOTVS anuncia primeiro foundation de IA B2B brasileiro

Nos últimos anos, a TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, ampliou sua atuação para além do software de gestão empresarial (ERP). Agora, a companhia inicia uma nova etapa em sua jornada ao lançar no mercado o primeiro foundation de inteligência artificial (IA) B2B brasileiro, o LYNN.

O foundation reúne os ativos e recursos tecnológicos necessários para ampliar a capacidade da companhia de desenvolver agentes de IA especializados, baseados em Artificial Narrow Intelligence (ANI), ou seja, inteligência artificial de propósito específico.

“Quando especializada, a IA tem o domínio de contextos complexos, que são a essência dos ambientes de gestão das empresas, o que traz para o cliente muito mais acuracidade, desempenho, governança e segurança de dados, aliados a um custo menor”, afirma Dennis Herszkowicz, CEO da TOTVS.

A principal monetização do LYNN vem do modelo TaaS (Task as a Service), o que representa a expansão do mercado endereçável da TOTVS. O modelo ainda impulsiona a universalização da TOTVS Cloud, que garante um ambiente controlado e seguro para a atuação dos agentes.

Para viabilizar essa estratégia, a TOTVS pretende intensificar os investimentos, em cerca de R$ 75 milhões por ano, nos próximos quatro anos, num CAPEX total de desenvolvimento de software de cerca de R$ 600 milhões nesse período.

LYNN nasce da convicção de que o futuro não pertence apenas à inteligência artificial, nem exclusivamente à inteligência humana, mas à união profunda entre as duas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O compromisso reforça nossa visão de longo prazo, consolidando a IA como um pilar central do nosso crescimento. Acreditamos que essa jornada se estenderá por muitos anos e aumentará significativamente nossa relevância dentro dos nossos clientes, reforçando nosso papel de trusted advisors. A TOTVS tem uma enorme capacidade de reinvenção, ao longo de mais de quatro décadas de vida. Nosso lema, ser igual sendo sempre diferente, está mais moderno do que nunca”, finaliza Herszkowicz.