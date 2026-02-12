Leo&Leo apresenta mais de 30 lançamentos em Brinquedos na ABRIN 2026

O Grupo Leonora marca presença na ABRIN 2026, de 1º a 4 de março, no Expo Center Norte, em São Paulo, com um estande que apresenta a nova fase da marca Leo&Leo no mercado de brinquedos educativos. No estande localizado na rua 8/B, a companhia apresenta um portfólio com 32 novos SKUs, renovações de identidade visual dos produtos licenciados e o portfólio já existente de brinquedos, reunindo marcas próprias, coleções exclusivas e grandes licenças.

Com 17 anos de atuação no mercado de material escolar, a Leo&Leo segue em expansão no universo dos brinquedos educativos, categoria em que atua há três anos, apostando em um modelo que integra aprendizado, diversão e estética. A estratégia da empresa é apresentar brinquedos organizados por finalidades de desenvolvimento infantil, evidenciando como cada produto contribui para habilidades como coordenação motora fina, percepção visual, criatividade, raciocínio lógico, interação familiar e aprendizagem pedagógica.

“Queremos mostrar ao mercado que os brinquedos da Leo&Leo nascem de um olhar educacional. Eles não são apenas divertidos, mas pensados para desenvolver habilidades essenciais da infância. Na ABRIN, nossa proposta é deixar isso claro, posicionando a marca tanto como fornecedora de brinquedos educativos quanto de materiais escolares diferenciados e papelaria fofa”, afirma Arieli Silva, gerente de Marketing e Trade do Grupo Leonora.

Entre os destaques da feira está a chegada da licença Minecraft, com oito lançamentos que incluem livros e itens para colorir, massinha de modelar, jogos, brinquedos e carimbos. A linha Hello Kitty e Amigos estreia com três novos SKUs, enquanto Harry Potter apresenta três lançamentos e três renovações de identidade visual. A coleção Color Joy, voltada a crianças neurodivergentes, amplia presença com sete produtos entre jogos, brinquedos e acessórios, reforçando o compromisso da marca com a inclusão.

Outras licenças também ganham novidades e atualizações, como Batman, que chega com a Raspadinha Mágica; Dino, com um novo produto e cinco renovações; e Unicórnio, com cinco SKUs entre livros para colorir, massinha e carimbos. A linha própria Leo&Leo também estará presente na feira com jogos pedagógicos como quebra-cabeça de sílabas e vogais, circuito divertido e jogo da memória pescaria.

Serviço

ABRIN 2026

Data: 1 a 4 de março

Horário: 10h às 20h / 4º dia das 10h às 18h

Onde: Expo Center Norte, São Paulo/SP

Estande do Grupo Leonora: 8/B

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações no site.