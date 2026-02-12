Instituto Conceição Moura entrega nova escola a Belo Jardim

O Instituto Conceição Moura, braço social da Baterias Moura, realizou a entrega da Escola Sonhar Juntos ao município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O equipamento educacional será incorporado à rede municipal como unidade de ensino integral, ampliando o atendimento a crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental já a partir de 2026, por meio de parceria com a Prefeitura de Belo Jardim.

A entrega da Escola Sonhar Juntos integra a frente de Educação de Qualidade do Instituto Conceição Moura. A iniciativa se conecta diretamente ao Programa Municipal de Educação Integral – Florescer, realizado em parceria com a prefeitura e que implementou o modelo de Ensino Integral em quatro escolas municipais. Nessas unidades, a jornada escolar segue das 7h30 às 16h30, com três refeições diárias e currículo expandido, fortalecendo a escola como espaço de desenvolvimento humano e comunitário. Atualmente, sete escolas — quatro no perímetro urbano e três na zona rural — já adotaram o modelo de Ensino Integral, beneficiando diretamente cerca de 1.400 estudantes.

O Instituto também atua na formação de educadores e gestores e conduz iniciativas como o plano de ação Avança IDEB, com foco na melhoria estruturante dos indicadores educacionais do município. O plano integra o conjunto de projetos e ações desenvolvidas pelo Instituto na frente de Educação de Qualidade, que atuam em sinergia para contribuir com o objetivo de posicionar Belo Jardim entre as 15 melhores cidades do estado de Pernambuco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

A nova escola é estratégica para o trabalho de fortalecimento dos indicadores educacionais e gera impacto positivo direto em até sete comunidades situadas na sua área de influência, unindo desenvolvimento social e dinamismo econômico local. São 340 novas vagas em tempo integral.

“A Escola Sonhar Juntos é resultado de mais de uma década de dedicação do Instituto à Educação em Belo Jardim. É também a concretização do propósito que nos move, de contribuir com o desenvolvimento de crianças e jovens para que se tornem agentes de transformação do mundo”, afirma Taciana Moura, presidente do Instituto Conceição Moura.

“Acreditamos que o tempo integral amplia horizontes, cria oportunidades e gera impacto duradouro nas famílias e na comunidade”, acrescenta Taciana Moura. “Belo Jardim é o ponto de partida de todas as nossas histórias. Como o nome da escola tão bem define, é um local para construir novos futuros e viabilizar sonhos. Entregá-la à cidade é devolver parte do que ela nos proporcionou ao longo de mais de quase 70 anos de Grupo Moura e 12 anos de Instituto Conceição Moura. Queremos que toda criança que passe pela Sonhar Juntos encontre um espaço de acolhimento e formação cidadã”, finaliza.

A cessão da escola ocorrerá via contrato de comodato por quatro anos, prorrogáveis por igual período, cabendo à Secretaria Municipal de Educação a realização das matrículas, a gestão pedagógica e a manutenção da unidade. O mobiliário e os equipamentos pedagógicos serão adquiridos pelo poder público municipal.

O investimento aproximado de R$ 7 milhões contemplou todas as etapas do projeto — da elaboração às aprovações técnicas, obra civil, paisagismo e adequações de acessibilidade. A Escola Sonhar Juntos conta com 11 salas de aula, biblioteca, brinquedoteca, ateliê pedagógico, refeitório, pátios cobertos e descobertos, áreas de convivência e espaços administrativos.