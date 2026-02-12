A Andersen Global anuncia parceria com a Pi Advisory

A Andersen Global fortalece suas capacidades na África por meio de um Acordo de Colaboração com a Pi Advisory, uma empresa de consultoria financeira com sede em Angola e presença em Moçambique e Portugal.

A Pi Advisory oferece um conjunto abrangente de serviços, incluindo serviços tributários completos, suporte empresarial e terceirização, consultoria financeira e uma ampla gama de serviços corporativos para auxiliar os clientes em tudo, desde a criação de uma nova entidade comercial até a compreensão das regulamentações tributárias locais. A empresa integra princípios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) em suas operações, refletindo seu compromisso com práticas comerciais sustentáveis.

“Essa colaboração fortalece nossa capacidade de apoiar clientes com necessidades complexas e multijurisdicionais”, disse António Amaral Correia, sócio da Pi Advisory. “Ao colaborar com a Andersen Global, podemos oferecer soluções que atendam às demandas em constante evolução dos clientes nos mercados lusófonos e em outros lugares.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A ampla experiência e o conhecimento regional da Pi Advisory fortalecem nossa plataforma global. Sua dedicação ao atendimento ao cliente e ao crescimento sustentável está alinhada aos nossos valores, permitindo-nos oferecer um serviço integrado e de alta qualidade aos nossos clientes.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

