Mundo Corporativo

Sappi adota tecnologia de controle de fibra da ABB

Papeleira mira produção de embalagens em diferentes especificações.

12/02/2026 18:04

A papeleira Sappi decidiu adotar a tecnologia de mensuração de fibra da ABB L&W Fiber & Freeness Online, da provedora de tecnologia industrial ABB, na unidade da empresa na cidade holandesa de Maastricht. A decisão visa melhorar a qualidade dos derivados de papel fabricados na planta, hoje dedicada à produção de embalagens de alto valor agregado para diferentes segmentos de mercado, principalmente redes varejistas, editoras e fabricantes de embalagens.

De acordo com comunicado da ABB, a solução faz mensurações contínuas e precisas da morfologia e do freeness da fibra em produção de papel de fim úmido. Contribui também para padronizar a qualidade da celulose nas etapas de preparação, controle e refino e para aprimorar a rodabilidade do papel em máquinas de papelão e de tecido.

Com a implantação, a expectativa é produzir em Maastricht papel acabado sob um leque maior de especificações, com custo menor e menor uso de energia. A Sappi também espera ganhar maior visibilidade sobre cada lote de celulose microfibrilada (MFC), controle e precisão sobre as especificações de cada cliente, em especial nos produtos com padrões mistos de fibras de celulose e com finalização úmida na máquina de papel.

“A Sappi faz papel para segmentos de mercado exigentes em Maastricht e busca alta qualidade, com precisão no processamento da fibra. O L&W Fiber & Freeness Online vai atender a essa necessidade já no estágio de preparação de estoque”, disse no comunicado Wilson Monteiro, gerente global de negócios em celulose, papel e fibra da ABB.

Além de melhorar a qualidade e a variedade do portfólio de papéis produzidos em Maastricht, a Sappi espera ainda aprimorar os indicadores de produtividade da planta e de sustentabilidade com a adoção do novo sistema de mensuração.

“A mensuração é uma parte da infraestrutura de Maastricht na qual implantamos recentes soluções que vão permitir avanços na eletrificação, na produtividade e na sustentabilidade [de toda a planta]”, afirmou no comunicado Jeroen Janssen, técnico de processo da Sappi.

A unidade de Maastricht é uma das fábricas de papel mais antigas do mundo e, em 2026, vai completar 175 anos de operação. A instalação emprega por volta de 500 pessoas e produz cerca de 260 mil toneladas de papel revestido sem madeira e papelão por ano.



Website: https://www.abb.com/global/en

