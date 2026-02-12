Litoral do Ceará tem música latina brasileira e internacional no Carnaval

Após se apresentar no maior Réveillon de praia do Brasil, em Jericoacoara (CE), o duo BRBeats retorna aos palcos para integrar a programação do Carnaval 2026 de Aquiraz. Localizada na Região Metropolitana de Fortaleza, a cidade é um dos destinos mais procurados do litoral cearense, especialmente durante o período carnavalesco. O show acontece neste sábado, 14 de fevereiro, a partir das 20h, na Prainha, dentro da programação do Carnaquiraz.

Formado pelos DJs e produtores Nill Tons e Hérlon Robson, o BRBeats leva sua performance ao vivo para uma das festas mais aguardadas do Ceará. O duo aposta na mistura da música eletrônica brasileira com sucessos internacionais, em hits latinos e em músicas regionais, como forró, piseiro e trap, destacando o estado do Ceará em sua apresentação.

Com duração média de 1h30, o show do BRBeats leva uma experiência sonora e visual para o público. A apresentação segue com estética inspirada no espaço sideral, trazendo figurinos futuristas, painéis de LED, iluminação moderna e projeções que simulam viagens por galáxias e planetas. A apresentação une tecnologia e sentimento para celebrar a música no clima do Carnaval.

No palco, Hérlon Robson comanda teclado, guitarra, acordeon e efeitos sonoros, enquanto Nill Tons assume a CDJ, equipamento utilizado para mixar músicas digitais. Multi-instrumentista, Hérlon se destaca pelo uso de sintetizadores, samplers e tecnologia aplicada à música no Ceará. Ele também assina trilhas sonoras de filmes como Cangaceiro do Futuro, Bem-Vindo a Quixeramobim, Shaolin do Sertão e Cine Holliúdy 1 e 2.

Já Nill se envolve com a música desde os 16 anos, quando atuou como tecladista e arranjador em uma banda de rock. Além da trajetória artística, o DJ possui formação em Física e Engenharia. Durante a pandemia, após assistir a uma live do DJ Alok, decidiu se aprofundar nos estudos e na prática da música instrumental, ampliando sua atuação no cenário musical.

Formação

O duo teve início em abril de 2021, ainda sob o nome “Nill Tons & Hérlon”, e desde julho de 2023 passou a assinar oficialmente como BRBeats, consolidando sua identidade artística. Ao longo da trajetória, os artistas já colaboraram com nomes como Durval Lelys, Guilherme Arantes e Manu Chao, além de desenvolver releituras de sucessos que marcaram época.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com quase 80 mil inscritos no YouTube, o BRBeats soma mais de 7 milhões de visualizações. No Spotify, o duo conta com mais de 350 mil ouvintes mensais e 9 milhões de streams totais, além de um catálogo com mais de 30 lançamentos nas plataformas digitais.