Livro de jornalista expõe desafios do nanismo no Brasil

No Brasil, cerca de 18,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua de 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do número expressivo, a representatividade e as narrativas em primeira pessoa sobre essas vivências ainda são escassas na literatura nacional.

É para preencher essa lacuna que a jornalista, atriz e ativista Katia Fonseca lança a obra “Na Medida do Impossível”. O livro, publicado pela Livrearte Editora, traz relatos de seis décadas de uma trajetória marcada pela quebra de paradigmas e pelo enfrentamento ao capacitismo — o preconceito contra pessoas com deficiência (PcD).

Nascida em Santos (SP) e radicada em Campinas desde 1991, Katia construiu uma carreira na imprensa e nos palcos, utilizando a arte como ferramenta de inclusão. Em sua obra de estreia, narrada em primeira pessoa, a autora detalha a convivência com a Displasia Diastrófica, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento de ossos e cartilagens, resultando em nanismo (a autora mede 1,09 metro) e desafios de mobilidade.

A arte como ferramenta de sobrevivência

Segundo a autora, mais do que uma autobiografia, o livro propõe uma discussão sobre como a criatividade pode atuar como força de transformação social. A narrativa aborda “aventuras e desventuras” que expõem a falta de acessibilidade nas cidades brasileiras e o olhar estigmatizado da sociedade sobre corpos que fogem ao padrão normativo. “O livro é a comprovação de que a arte pode salvar vidas. Antes de qualquer coisa, ele é um instrumento de quebra de preconceitos, trazendo relatos íntimos de uma vida geralmente desconhecida da maioria das pessoas, com todas as suas dores e delícias”, afirma.

A publicação surge em um momento em que o debate sobre anticapacitismo ganha força nas agendas de Direitos Humanos e ESG (sigla para práticas ambientais, sociais e de governança). Segundo Katia, o objetivo é oferecer insumos para que a sociedade reveja conceitos sobre deficiência, autonomia e potência humana. Ao expor sua realidade de forma “ousada e irreverente”.

Serviço:

Livro: Na Medida do Impossível

Autora: Katia Fonseca

Editora: Livrearte Editora

Páginas: 148 (1ª edição)

Onde encontrar: a obra está disponível no site oficial da Livrearte.

