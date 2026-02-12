BD e Mais Show integram contratação e ingressos

A BD (Bilheteria Digital), plataforma nacional de venda e gestão de ingressos, anunciou uma nova frente de atuação no mercado de entretenimento ao firmar parceria com a Mais Show, empresa catarinense especializada na produção e comercialização de shows e detentora de uma plataforma de inteligência para contratação artística. A iniciativa amplia a integração entre duas etapas centrais da cadeia de eventos: a definição das atrações e a comercialização de ingressos.

O movimento ocorre em um cenário de consolidação e profissionalização do setor. Segundo dados da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o mercado de eventos mantém trajetória de crescimento desde a retomada das atividades presenciais, com aumento no volume de produções e maior complexidade operacional. Nesse contexto, produtores têm buscado soluções que proporcionem maior previsibilidade financeira, redução de riscos e decisões orientadas por dados.

Com a parceria, a BD passa a apoiar também as fases iniciais de planejamento artístico, integrando informações estratégicas e dados de mercado ao processo de contratação. A proposta é conectar inteligência sobre comportamento de compra, histórico de vendas e perfil regional de público à escolha das atrações, promovendo maior alinhamento entre planejamento artístico e desempenho comercial.

“A verticalização é um caminho natural em um setor que exige eficiência operacional e inteligência de dados. Integrar contratação artística e bilhetagem contribui para decisões mais estratégicas e para maior previsibilidade financeira dos eventos”, afirma Guilherme Feldman, CEO da BD.

A Mais Show atua desde 2015 na produção de espetáculos e já realizou mais de mil apresentações em diferentes regiões do país. A empresa desenvolveu uma plataforma própria voltada à organização e análise de informações relacionadas à contratação de artistas, com foco na simplificação de processos tradicionalmente considerados complexos no mercado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Especialistas do setor, como Guilherme Feldman, apontam que a integração entre dados de vendas e decisões artísticas pode impactar diretamente a sustentabilidade financeira das produções, especialmente em um ambiente de custos crescentes e público mais seletivo. A aproximação entre BD e Mais Show sinaliza um movimento de maior integração tecnológica no entretenimento brasileiro, reforçando a tendência de plataformas ampliarem seu papel estratégico dentro da cadeia de eventos.