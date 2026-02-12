Energy Vault e Crusoe anunciam acordo-quadro estratégico para implantação das unidades de fábrica de IA modular Crusoe Spark, a fim de fornecer a Crusoe Cloud

A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder global em infraestrutura de solução de armazenamento de energia em escala de rede, e a Crusoe, primeira provedora de infraestrutura de IA integrada verticalmente da indústria, anunciaram hoje um acordo-quadro estratégico para a implementação faseada das centrais de dados modulares Crusoe Spark no centro tecnológico da Energy Vault em Snyder, Texas. O programa inicial é escalonável em até 25 megawatts (MW) da carga total a ser operada dentro do exclusivo produto de fábrica de IA modular Spark da Crusoe. As empresas planejam começar as implementações em 2026, permitindo que a Crusoe Cloud expanda a capacidade de computação disponível, incluindo seus novos serviços de inferência gerenciada, para atenderàdemanda dos clientes. A iniciativa representa uma expansão significante do programa Spark da Crusoe, uma demonstração da capacidade de inferência da IA modular, da rápida implementação e da continuação do compromisso da Crusoe com o desenvolvimento de infraestrutura inovadora de IA que coloca a energia em primeiro lugar.

Dentro desse acordo de vários anos, a Energy Vault fornecerá infraestrutura modular do tipo "powered shell", criada para permitir implantação rápida e repetida dos sistemas elétricos e mecânicos necessários para computação de alta densidade. A Energy Vault implementará as unidades Spark da Crusoe, sendo que a primeira implementação está programada para o site de realização tecnológica da Energy Vault em Snyder, Texas. Juntas, a Energy Vault e a Crusoe alavancaram a combinação de um site com energia elétrica e um modelo de implantação modular com o objetivo de reduzir significantemente os prazos de entrega e permitir a expansão escalonávelàmedida que cresce a demanda dos clientes.

O mercado de infraestrutura de IA está sendo cada vez mais definido por velocidade. À medida que a demanda por computação acelera, os clientes enfrentam restrições que podem impactar os prazos de entrega, incluindo disponibilidade de energia, cronogramas de interconexão, complexidade do sistema elétrico e os requerimentos operacionais de computação de alta densidade. As implantações modulares do tipo "powered shell" da Energy Vault que usam as fábricas de IA modular Crusoe Spark, junto com seus comprovados pontos fortes em execução disciplinada e recursos operacionais digitais, foram criadas para diminuir significantemente o tempo para atingir a capacidade máxima, ao passo que mantêm alto nível de confiabilidade para clientes no mercado de centrais de dados.

"A Crusoe está executando em resposta a um claro ponto imperativo do mercado: os clientes precisam de computação escalonável entregue de forma rápida e confiável", afirmou Robert Piconi, CEO e presidente da Energy Vault. "Nosso papel é fornecer a base da infraestrutura crítica de energia, o tipo 'powered shell', que permite instalação rápida e operações estáveis. Esse acordo representa um marco importante para a Energy Vaultàmedida que estabelecemos uma plataforma comercial em infraestrutura de IA para complementar nossa plataforma Asset Vault, ao passo que expandimos nossa estratégia 'construir-possuir-operar' para um novo segmento de alto crescimento".

Sendo uma provedora verticalmente integrada, a Crusoe concebe e manufatura suas exclusivas unidades Crusoe Spark de forma a fornecer uma infraestrutura de IA consistente e de alta qualidade que amplia a capacidade da Crusoe Cloud de maneira modular. Ao combinar essa tecnologia modular com a habilidade comprovada da Energy Vault em construir e operar sistemas de energia de missão crítica, as partes conseguem atender aos requerimentos da Crusoe Cloud por energia com alta disponibilidade e prazos de entrega acelerados. Essa abordagem integrada foi criada para alavancar controles digitais repetidos e infraestrutura modular a fim de reduzir significantemente o tempo até atingir a capacidade máxima, ao passo que garante a confiabilidade e a escalabilidade essenciais para os clientes de IA comercial.

"Ao fabricar unidades da Spark e formar a parceria com a talentosa equipe da Energy Vault, estão ampliando a visão da Crusoe de infraestrutura de IA verticalmente integrada e que coloca a energia em primeiro lugar", afirmou Cully Cavness, cofundador, presidente e diretor estratégico da Crusoe. "Este projeto demonstra o potencial das fábricas de IA modular em aplicações como inferência distribuída de baixa latência, implementações no local, clusters de treinamento agrupado, implementações de soberania de dados e muitos outros casos de uso potenciais. Estamos também muito orgulhosos de trabalhar com a Energy Vault, parceira que tem o mesmo compromisso no que diz respeito a resolver as restrições de energia da era da IA através de execução focada e inovação tecnológica".

Espera-se que essa parceria estratégica com a Crusoe fortaleça o abrangente modelo comercial "possua e opere" da Energy Vault, apoiada pela sua plataforma Asset Vault, que foi expandida com o anúncio de hoje para tratar do mercado de infraestrutura de IA através de implementações do tipo "powered shell" sob contrato e de longo prazo. A Energy Vault espera que as implementações de infraestrutura de IA forneçam uma mudança radical na economia em escala, incluindo EBITDA por MW significantemente maior (aproximadamente 10 a 20 vezes) instalado relativo a projetos de infraestrutura tradicionais, impulsionados por fluxos de caixa sob contrato, design modular padronizado e passível de repetição, e forte demanda por capacidade de computação que pode ser rapidamente implementada. Essa expansão deve acelerar rapidamente o ritmo e o volume do crescimento de EBITDAàmedida que as implementações crescem e sites e clientes adicionais realizam comercialização.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, desenvolvidas para transformar o enfoque mundial no armazenamento de energia sustentável. Seu portfólio abrangente inclui tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio ecológico, que cumprem com uma variedade de casos de uso de clientes, que proporciona despacho e otimização de sistemas de energia seguros e confiáveis. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gestão de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e ultra-longa duração para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento. Desde 2024, a Energy Vault implementa uma estratégia de gestão de ativos "Own & Operate" (Propriedade e Operação) desenvolvida para gerar fluxos de receita recorrentes, previsíveis e de alta margem, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de infraestrutura de ativos de armazenamento de energia, que está em rápida evolução. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Sobre a Crusoe

Como a empresa de fábrica de IA, a Crusoe tem a missão de acelerar a abundância de energia e inteligência. A empresa fornece solução confiável, escalonável, com bom custo-benefício e que coloca a energia em primeiro lugar para a infraestrutura de IA. Ao aproveitar as fontes de energia de grande escala, construir centrais de dados otimizadas para IA e fornecer uma poderosa plataforma de nuvem de IA, a Crusoe capacita seus clientes e parceiros a construir o futuro de forma mais rápida.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Empresa em relação, entre outras coisas, às suas operações e desempenho financeiro, incluindo as projeções futuras de receita e lucratividade, a disponibilidade de saques futuros no âmbito do compromisso de ações preferenciais da OIC com a Asset Vault, o cronograma para a implantação do capital da Asset Vault, a estrutura da Asset Vault e o custo por quilowatt-hora alcançável pela Energy Vault. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Essas declarações frequentemente incluem palavras como ”antecipar”, ”esperar”, ”sugerir”, ”planejar”, ”acreditar”, ”pretender”, ”projetar”, ”prever”, ”estima”, ”metas”, ”projeções”, ”deveria”, ”poderia”, ”iria”, ”pode”, ”talvez”, ”irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e premissas atuais, que elaboramosàluz de nossa experiência no setor, como também em nossas percepções sobre tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados nas circunstâncias do momento. Essas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, premissas e expectativas de desempenho futuro, levando em consideração as informações atualmente disponíveis. Essas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Elas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam significantemente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo a falha em executar contratos definitivos ou atender às condições para futuros desembolsos de financiamento, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades com clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza quanto às nossas premiações, reservas, carteira de pedidos, cronograma de licenças e projetos em desenvolvimento que se traduzem em receita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, a aceitação pelo mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados aos nossos negócios, nossos concorrentes e ao setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou matérias-primas necessários para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quantoànossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa em crescimento emergente sob a Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional das nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, bem como outros fatores importantes discutidos na seção “Fatores de Risco” do nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na SEC em 1º de abril de 2025, e conforme esses fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos arquivados na SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem ocasionalmente, e não é possível que nossa administração preveja todos os riscos, nem avalie o impacto de todos os fatores em nosso negócio ou até que ponto qualquer fator, isoladamente ou em combinação, pode fazer com que os resultados reais difiram significativamente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado de imprensa refere-se apenasàdata deste comunicado e está expressamente limitada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste documento. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente nenhuma declaração prospectiva, seja em decorrência de novas informações, desenvolvimentos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto quando exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida nas nossas declarações prospectivas.

