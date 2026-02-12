Empresa oferece acessibilidade no carnaval do Rio

O Carnaval do Rio de Janeiro avança em medidas de inclusão. A AllDub Estúdio, empresa especializada em acessibilidade para pessoas com deficiência (PcD), marca presença em diversos eventos oficiais da folia carioca, oferecendo acessibilidade audiovisual para pessoas cegas, surdas, autistas, com baixa visão e outras deficiências.

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro e no desfile das campeãs, a AllDub estará atuando no Setor 13 da Marquês de Sapucaí, garantindo recursos como audiodescrição ao vivo, tradução em libras e suporte à comunicação acessível para o público com deficiência durante os desfiles das escolas de samba.

A atuação da empresa se estende também aos desfiles de blocos de carnaval, à FanFest em Copacabana, ao Camarote VerdeRosa e ao tradicional desfile dos Embaixadores da Alegria, bloco inclusivo que abre o Desfile das Campeãs no sábado (21/2), reunindo pessoas com e sem deficiência na avenida.

Segundo Ana Motta, CEO da empresa, o objetivo da iniciativa é assegurar o direito à cultura, ao lazer e à informação, promovendo uma experiência carnavalesca mais democrática, sensorial e inclusiva. “A acessibilidade audiovisual permite que pessoas com deficiência visual compreendam os desfiles por meio da audiodescrição, enquanto pessoas surdas contam com tradução em libras, ampliando o acesso ao espetáculo que é referência mundial”, destaca Motta.

Ela conta que ao longo de sua experiência com pessoas com deficiência foi aprimorando o trabalho. “Certa vez, descrevendo um desfile de escola de samba, narrei que um sambista carregava uma mulher do início ao fim da avenida. Uma pessoa cega me questionou se a mulher era magra porque parecia uma tarefa muito difícil carregar a mulher do começo ao fim do desfile. Esqueci de dizer que a mulher era uma boneca de espuma”, conta a empresária.

A CEO da ALL DUB introduziu o trabalho com acessibilidade, após uma experiência traumática, onde ficou numa cadeira de rodas por 2 anos, após um acidente. Nesse período, como pessoa deficiente, pôde vivenciar as necessidades e dificuldades de uma pessoa com deficiência e introduziu esse setor em sua empresa de dublagem. “Pude trazer ao projeto de acessibilidade da ALL DUB toda minha experiência pessoal e real, o que torna nossa atuação mais humanizada”, destaca.

Para Ana Motta, a presença da acessibilidade em eventos de grande porte como o carnaval reforça a importância de pensar a cultura desde sua concepção como um espaço para todos, respeitando a diversidade humana e promovendo a inclusão. A iniciativa dialoga diretamente com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e com os princípios de acessibilidade cultural defendidos por organismos nacionais e internacionais, além de colocar o Rio de Janeiro como referência em inclusão em eventos populares.

Serviço – Carnaval com Acessibilidade AllDub

• Rio Carnaval Fest 2026 – Posto 3, Praia de Copacabana | 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21/02 | 14h às 22h | Serviço: Libras

• Camarote VerdeRosa – Sapucaí | 13, 14, 15, 16, 17 e 21/02 | 18h às 05h | Serviço: Libras | Horário à confirmar

• Carnaval 2026 – Setor 13, Sapucaí | 13, 14, 15, 16, 17 e 21/02 | 18h às 05h | Serviço: Libras + Audiodescrição| Horário à confirmar

• 18º Desfile de Embaixadores da Alegria 2026 – Sapucaí | 21/02 | 19h às 20h | Serviço: Libras| Horário à confirmar

• Bola Preta (bloco de rua) – Centro | 14/02 | 07h às 13h | Serviço: Libras

• Laranjada (bloco de rua) – Laranjeiras | 15/02 | 07h às 11h | Serviço: Libras

• Toca Rauuu!! (bloco de rua) – Praça Tiradentes | 15/02 | 13h às 19h | Serviço: Libras

• A Roça (bloco de rua) – Jardim Botânico | 16/02 | 08h às 14h | Serviço: Libras

• Vagalume (bloco de rua) – Jardim Botânico | 17/02 | 08h às 14h | Serviço: Libras

• Quizomba (bloco de rua) – Glória | 17/02 | 08h às 14h | Serviço: Libras

• Orquestra Voadora (bloco de rua) – Glória | 17/02 | 15h às 19h | Serviço: Libras

• Último Gole (bloco de rua) – Gávea | 17/02 | 16h às 22h | Serviço: Libras

• Camarote Alma – Sapucaí | 13, 14, 15, 16, 17 e 21/02 | 18h às 05h | Serviço: Libras | Horário à confirmar