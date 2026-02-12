Lenovo Group: Resultados Financeiros do Terceiro Trimestre de 2025/26

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), juntamente com suas subsidiárias ("o Grupo"), divulgou hoje os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025/26, um trimestre que apresentou receitas recordes, lucratividade acelerada e expansão contínua da receita de IA. Durante o trimestre, a receita total do grupo atingiu um recorde histórico para um trimestre fiscal, de US$ 22,2 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, com a receita de todos os grupos de negócios crescendo dois dígitos em relação ao ano anterior. Excluindo itens não operacionais e não monetários, bem como ganhos e despesas extraordinárias no 3º trimestre do ano fiscal de 2024/25 e no 3º trimestre do ano fiscal de 2025/26, o lucro líquido ajustado (lucro atribuível aos acionistas – não sujeito às normas contábeis de Hong Kong) [1] aumentou 36% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 589 milhões, com a margem de lucro líquido ajustada[1] expandindo para 2,7%.

Os resultados demonstram a capacidade do Grupo de cumprir sua promessa de crescimento de dois dígitos e rentabilidade sustentável, comprovando também sua habilidade em gerenciar ciclos econômicos, alavancando a inovação para impulsionar o crescimento e a excelência operacional para lidar com a volatilidade. A Inteligência Artificial (IA) tornou-se um dos principais motores de crescimento plurianual do Grupo, com a receita relacionadaàIA crescendo 72% ano a ano, representando quase um terço (32%) da receita total do Grupo, impulsionada pela forte demanda por dispositivos, infraestrutura, serviços e soluções de IA. O trimestre foi marcado por um forte crescimento da receita bruta, impulsionado pela expansão da liderança de mercado em PCs e Dispositivos Inteligentes, volume e ativação recordes em smartphones e receita recorde tanto do Grupo de Soluções de Infraestrutura quanto do Grupo de Serviços e Soluções.

Para atender melhoràdemanda plurianual por treinamento em IA e ao crescimento de longo prazo da inferência em IA, o Grupo realizou uma reestruturação estratégica de seus negócios do ISG, resultando em encargos de reestruturação não recorrentes no 3º trimestre do ano fiscal de 2025/26 de US$ 285 milhões. A estrutura de custos otimizada, o portfólio de produtos simplificado e a organização de vendas fortalecida devem gerar economias anuais recorrentes de mais de US$ 200 milhões nos próximos três anos e acelerar a transformação rumo a um crescimento lucrativo e sustentável para o ISG.

Declaração do presidente e CEO – Yuanqing Yang:

“A Lenovo apresentou um desempenho excepcional em todas as frentes no terceiro trimestre fiscal, com todos os principais negócios alcançando um forte crescimento de receita de dois dígitos e a IA se tornando um dos principais motores de crescimento. Implementamos uma reestruturação estratégica de nossa unidade de negócios de Soluções de Infraestrutura, colocando-a em uma trajetória sólida rumo a um crescimento sustentável e lucrativo. Ao alavancar nossa excelência operacional, superamos com sucesso os desafios de mercado relacionados ao aumento dos custos de componentes eàescassez de suprimentos, cumprindo nosso compromisso de ganhar participação de mercado e melhorar a lucratividade. Olhando para o futuro,àmedida que a IA se integra cada vez mais ao cotidiano das pessoas e às operações empresariais, continuaremos a impulsionar a IA Híbrida para aproveitar as significativas oportunidades trazidas pela democratização da IA, acelerar o crescimento, melhorar a lucratividade e gerar valor de longo prazo para nossos acionistas.”

Destaques Financeiros:

3º trimestre do ano fiscal de 2025/2026 US$ milhões 3º trimestre do ano fiscal 24/25 US$ milhões Variação Receita do Grupo 22,204 18,796 18% Lucro Líquido (lucro atribuível aos acionistas) 546 693 (21%) Lucro Líquido Ajustado (lucro atribuível aos acionistas – não HKFRS) [1] 589 435 36% Lucro básico por ação (centavos de dólar) 4.44 5.66 (22%)

Grupo de Dispositivos Inteligentes (IDG):

Desempenho excepcional, com crescimento da receita total do IDG de 14% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 15,8 bilhões, mantendo a rentabilidade líder do setor.

Apesar da escassez de componentes em toda a indústria e do aumento dos custos, o segmento de PCs e dispositivos inteligentes aprimorou sua competitividade, com um crescimento de receita de 17% em relação ao ano anterior, e o volume de PCs superando o mercado por 10 trimestres consecutivos.

A participação de mercado de PCs da Lenovo no ano civil foi a maior da sua história, atingindo 24,9%. A participação trimestral subiu um ponto percentual em relação ao ano anterior, chegando a 25,2%, mantendo a Lenovo como a única empresa a ultrapassar os 25% de participação no mercado global de PCs.

Os smartphones da Motorola alcançaram volume e ativações recordes no trimestre

A Lenovo apresentou na CES, em janeiro de 2026, importantes anúncios de dispositivos e inovações, incluindo o mais recente lançamento: o Lenovo Tech World Linha de PCs Lenovo Aura Edition; ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist; Legion Go, com tecnologia SteamOS (8.8”, 2); Motorola Razr dobrável e Motorola Signature.

Também na Tech World, a empresa apresentou Lenovo e Motorola Qira – uma inteligência ambiente pessoal projetada para funcionar em diversos dispositivos. A inteligência única, integrada e em nível de sistema entenderá o contexto e ajudará os usuários a realizar suas atividades diárias sem esforço, sem precisar abrir, alternar ou invocar ativamente um aplicativo separado – reforçando a estratégia de IA pessoal da Lenovo de uma única IA para vários dispositivos. O Lenovo Qira foi premiado com um dos prestigiosos prêmios 'Best of CES', que reconhecem "os produtos tecnológicos mais inspiradores e inovadores que definirão o cenário tecnológico deste ano".

Grupo de Soluções de Infraestrutura (ISG):

Trimestre recorde, com receita crescendo 31% ano a ano, para US$ 5,2 bilhões.

Forte impulso em todos os negócios, impulsionado pela receita recorde de CSP de uma base de clientes em expansão, transformação de empresas e PMEs e crescimento acelerado de servidores de IA.

A receita do segmento de servidores de IA alcançou um crescimento anual de dois dígitos, com uma robusta carteira de projetos de US$ 15,5 bilhões.

A receita do sistema de refrigeração líquida Neptune cresceu 300% ano a ano, graçasàmaior adoção por clientes em CSPs, empresas e PMEs.

Na Tech World, a Lenovo expandiu sua vantagem em IA híbrida com o lançamento de novos servidores de inferência de IA e a Lenovo AI Cloud Gigafactory com NVIDIA, fortalecendo a parceria para acelerar a adoção escalável de IA híbrida em ambientes corporativos, de nuvem pública e de fábricas de IA.

Grupo de Soluções e Serviços (SSG):

A receita total do SSG cresceu 18% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 2,7 bilhões – marcando 19 trimestres consecutivos de crescimento anual da receita – com margem operacional 2,1 pontos percentuais acima de 22% em relação ao ano anterior.

O crescimento acelerou em setores verticais específicos, incluindo manufatura, varejo, esportes, transporte e cidades inteligentes, impulsionado por empresas que estão migrando a IA da experimentação para a produção, apoiadas pelo modelo da Lenovo, focado em tecnologia, com mão de obra reduzida e priorizando a IA.

A composição da receita continuou a se deslocar para áreas de alto crescimento neste trimestre. Os Serviços Gerenciados e os Projetos e Soluções, juntos, representaram quase 60% da receita total do SSG, refletindo uma abordagem orientada a serviços em ambientes de IA híbrida.

As soluções DaaS e IaaS da TruScale apresentaram crescimento acelerado neste trimestre, impulsionadas por cargas de trabalho de GPU e IA,àmedida que os clientes priorizam flexibilidade, escalabilidade e um retorno sobre o investimento mais rápido.

Em áreas como Serviços de Espaço de Trabalho Digital, Nuvem Híbrida, IA e Sustentabilidade, a SSG está crescendo ao dobro da taxa de crescimento do mercado, permitindo que a empresa aumente sua receita de forma sustentável.

Na Tech World, a Lenovo anunciou a próxima fase de sua iniciativa Lenovo Hybrid AI Advantage, apresentando o Lenovo Agentic AI, uma solução empresarial completa para criar, implementar e gerenciar agentes de IA. A empresa também anunciou o Lenovo xIQ, um novo conjunto de plataformas nativas de entrega de IA, projetado para simplificar, acelerar e operacionalizar a IA em toda a empresa. Juntas, essas inovações ajudam os clientes a criar superagentes empresariais que unificam fluxos de trabalho, automatizam decisões e geram resultados operacionais reais.

Destaques corporativos e de ESG

Conquistas, anúncios e compromissos notáveis ??do último trimestre incluem:

[1] Nota sobre o lucro líquido ajustado:A medida ajustada foi definida como uma métrica financeira que exclui as alterações líquidas do valor justo dos ativos financeiros a valor justo através do resultado, a amortização de ativos intangíveis resultantes de fusões e aquisições, a imparidade e a baixa de ativos intangíveis, a alteração do valor justo dos passivos financeiros derivados relativos a warrants, o crédito de imposto de renda único, os encargos de reestruturação e os juros teóricos sobre obrigações conversíveis; e os efeitos correspondentes do imposto de renda, se houver.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

LENOVO GROUP RESUMO FINANCEIRO Para o trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2025 (em milhões de dólares americanos, exceto dados por ação) 3º trimestre

Ano Fiscal 2025/2026 3º trimestre

Ano Fiscal 2024/2025 Variação Anual Receita 22,204 18,796 18% Lucro bruto 3,349 2,959 13% Margem de lucro bruto 15.1% 15.7% (0.6) pts Despesas operacionais (2,401) (2,271) 6% Despesas com P&D

(incluídas nas despesas operacionais) (638) (621) 3% Índice de despesas/receita 10.8% 12.1% (1.3) pts Lucro operacional 948 688 38% Outras receitas/(despesas) não operacionais – líquidas (130) (171) (24%) Lucro antes dos impostos 818 517 58% Impostos (170) 184 N/A Lucro do período 648 701 (8%) Participações de não controladores (102) (8) 1,166% Lucro líquido (Lucro atribuível aos acionistas) 546 693 (21%) Lucro líquido ajustado (Lucro atribuível aos acionistas – não conforme as normas contábeis de Hong Kong)[1] 589 435 36% Lucro por ação (centavos de dólar americano)

Básico

Diluído 4.44 3.90 5.66 5.35 (1.22) (1.45)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

