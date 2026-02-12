Aulas começam com foco em vínculo, escuta e adaptação

No início de fevereiro, a volta às aulas mobiliza escolas e famílias em um momento que vai além da retomada da rotina: o retorno aos corredores e pátios também marca o acolhimento de alunos recém matriculados e de pais cheios de expectativas e receios. Diante desse cenário, instituições de ensino têm estruturado programas específicos de adaptação, com ações que ultrapassam o simbolismo do “primeiro dia de aula” e buscam tornar a transição mais segura e gradual.

No Colégio pH, o evento é chamado de Welcome Day e está sendo promovido em todas as unidades. Tem como objetivo criar um espaço de acolhimento, escuta e integração entre escola, alunos e responsáveis. A proposta surge em um momento em que temas como transição escolar e bem-estar socioemocional ganham destaque no debate sobre Educação no Brasil.

Para educadores como Camilla Oliveira, coordenadora de convivência ética no pH, a importância do encontro vai além de explicar horários ou regras. “O Welcome Day é um espaço de escuta e de construção de confiança”, diz a especialista. “Quando as famílias entendem como a escola pensa, ensina e se posiciona, elas se sentem mais amparadas para caminhar com seus filhos ao longo do ano”, completa.

O foco no vínculo humano também dialoga com pesquisas e indicadores nacionais: apesar de altas taxas de matrícula em etapas como a educação infantil — onde o Brasil supera a média de várias nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no acesso de crianças de 3 a 5 anos — ainda há desafios estruturais para garantir que esse acesso se traduza em experiências escolares positivas e duradouras. De acordo com os dados do Censo Escolar de 2024 — os mais recentes disponíveis, já que os de 2025 ainda não foram integralmente divulgados —, o Brasil tinha 47,1 milhões de estudantes matriculados na educação básica (creche até o ensino médio), distribuídos em cerca de 179,3 mil escolas.

No pH, o Welcome Day reúne atividades que ajudam crianças a se familiarizarem com os ambientes e os educadores, ao mesmo tempo em que abre espaço para que os pais conversem com coordenadores sobre expectativas e valores da instituição. Para Camilla, isso é “uma forma de transmitir cultura desde o primeiro contato”, promovendo o sentimento de pertencimento.

A especialista em educação ressalta que momentos de transição, como a entrada no ensino infantil ou no 1º ano do fundamental, podem ser emocionalmente desafiadores; tanto para os pequenos quanto para os responsáveis. E embora programas oficiais como o Plano Nacional de Educação (PNE) busquem ampliar o acesso e a qualidade, indicadores ainda mostram que algumas metas, especialmente referentes à universalização plena de matrícula e redução de desigualdades regionais, continuam em curso.

No olhar dos pais e das crianças, no entanto, o Welcome Day é mais concreto: é um dia que transforma paredes desconhecidas em espaços de curiosidade e conversas em pontes de confiança. “Mudar de escola pode parecer trivial para um adulto, mas para uma criança é um marco”, diz Camilla. “Quando se reconhece esse momento como parte essencial do processo educativo, não só o aprendizado, mas as relações humanas, ganham força.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao inserir o Welcome Day no calendário escolar como uma ação estratégica de acolhimento, o Colégio pH sinaliza um movimento que vai além das notas e frequência. A instituição espera formar cidadãos éticos, empáticos e emocionalmente preparados para os desafios de um mundo em constante transformação.