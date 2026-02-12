Sodali & Co contrata líder de IA e dados para área de gestão de investimentos da BlackRock

A Sodali & Co, empresa líder mundial em consultoria com foco em partes interessadas do mercado de capitais, sente o prazer de anunciar a contratação de Brett Miller como Diretor Global de Análise de Dados, com sede em Nova York. Miller vem da BlackRock, onde atuava como Diretor de Análise de Dados da equipe de Gestão de Investimentos.

Em sua nova função, Miller irá liderar a estratégia mundial de IA e análise de dados da Sodali e incorporar informações baseadas em dados em toda a oferta integrada de Serviços a Acionistas, Sustentabilidade e Comunicação Estratégica da empresa, para ajudar clientes a navegar no panorama cada vez mais complexo e interconectado de governança, investidores e partes interessadas.

Miller se uneàSodali & Co. em um momento em que os investidores utilizam dados e IA com rapidez para orientar suas decisões de investimento e votação. Ele irá liderar o desenvolvimento de uma plataforma avançada de análise e tecnologia para fornecer aos clientes informações práticas ??sobre como suas estratégias influenciam o fluxo de capital e o comportamento de voto. Estas funcionalidades irão permitir que os clientes tomem decisões mais assertivas, identifiquem riscos e oportunidades emergentes, bem como respondam às mudanças com mais rapidez.

Na BlackRock, Miller liderou a concepção e a integração da estratégia de dados e relatórios externos da equipe de gestão de participações societárias e criou um conjunto de ferramentas com IA para apoiar a eficiência da equipe e a pesquisa fundamental para analistas de votação.

Antes de ingressar na BlackRock, Miller passou seis anos na Institutional Shareholder Services (ISS), onde ajudou a estabelecer a ISS Analytics e liderou a área de Soluções de Dados. Ele também supervisionou a metodologia por trás do ISS Governance QualityScore (GQS), um dos modelos de classificação de risco de governança mais utilizados no mercado.

A experiência de Brett em governança corporativa e remuneração de executivos tem sido citada com frequência em importantes publicações, incluindo The Wall Street Journal, The New York Times e Bloomberg, além de ser referenciada em pesquisas acadêmicas.

Sua nomeação consolida um ano já bastante positivo para a Sodali & Co, que recentemente anunciou uma série de contratações de executivos seniores de toda a comunidade internacional de consultoria de investimentos, incluindo Aneliya Crawford, Ex-Diretora de Consultoria de Acionistas Corporativos para as Américas do UBS, e Liz Micci, Ex-Codiretora de Estratégia e Reputação da FGS Global.

"Brett é uma brilhante incorporaçãoàequipe", disse Andrew Benett, Diretor Executivo. "Operamos em um mundo de disrupção implacável, onde os executivos enfrentam um campo de batalha de questões interconectadas e oportunidades emergentes. Mediante nossa oferta integrada, sustentada por nossas incomparáveis ??capacidades de dados e análises, a Sodali ajuda nossos clientes a obter resultados de negócios bem-sucedidos no ambiente dinâmico de hoje. A experiência de Brett irá intensificar ainda mais nossos serviços de consultoria orientados por IA, dados e informações, que nos tornam o parceiro preferido de empresas a nível mundial."

"Estou muito feliz em me unir a Andrew eàimpressionante equipe de liderança da Sodali", disse Miller. "A Sodali está em uma posição única de ajudar as empresas a entender o 'porquê' com base em dados por trás do comportamento do investidor na era da IA. O conjunto completo de serviços da empresa e seus dados e análises líderes de mercado ajudam os clientes a navegar pela complexidade com confiança durante um período de rápidas mudanças."

SOBRE A SODALI & CO

A Sodali & Co é a principal empresa multinacional de consultoria com foco em partes interessadas nos mercados de capitais, oferecendo um conjunto completo de serviços integrados de consultoria para acionistas, sustentabilidade e comunicação estratégica.

A Sodali oferece a seus clientes perspectivas diferenciadas, experiência integrada e consultoria personalizada para abordar questões complexas e interconectadas, identificar e capitalizar oportunidades estratégicas, além de impulsionar resultados de negócios bem-sucedidos. A Sodali opera a partir de três sedes internacionais em Nova York, Londres e Sydney, e conta com o apoio de 12 escritórios regionais nas principais capitais financeiras do mundo. Seu trabalho é consistentemente reconhecido por classificações e prêmios líderes do setor, incluindo o título de Empresa nº 1 em Solicitação de Procurações no Diligent Advisor Awards, nº 1 em Advocacia de Ativismo Global no Relatório de Ativismo da Bloomberg de 2025, nº 1 em Gestão de Passivos em Negócios Soberanos na região da Ásia-Pacífico, entre os Gestores de Reputação Mais Recomendados no Spears500 e nº 4 em Representação de Empresas do FTSE 350 na Classificação de Consultores Corporativos do Reino Unido. Para mais informações, acesse www.sodali.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211184699/pt/

Europa:?

?Victoria Palmer-Moore

vpm@sodali.com

+44 7725 565 545

Austrália/APAC:??

?Jon Snowball?? ?

??jon.snowball@sodali.com

??+61 477 946 068

EUA:

Liz Micci

elizabeth.micci@sodali.com

?? +1 347 675 2883