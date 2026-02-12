CGTN: Visita do presidente Xi ao Festival da Primavera destaca o cuidado da China com as pessoas

O presidente chinês Xi Jinping encerrou sua turnê de inspeção do Festival da Primavera em Pequim na terça-feira. Ao longo de dois dias, as visitas de Xi destacaram o foco da China nos cuidados aos idosos, nas formas emergentes de emprego e na renovação urbana. A CGTN fala sobre a turnê em profundidade, mostrando como ela reflete uma abordagem resoluta de governança centrada nas pessoas: todas as medidas visam atender às necessidades públicas urgentes e garantir que as cidades realmente sirvam como lares que beneficiem as pessoas.

PEQUIM, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em pé em um restaurante escondido em um beco de Pequim, o presidente chinês Xi Jinping consultou o cardápio e os preços do dia e perguntou sobre serviços de refeições para idosos. Em um apartamento de idosos próximo, ele perguntou sobre os exames de saúde dos residentes, programas de reabilitação e cuidados diários.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, fez a visita a uma zona de atendimento a idosos no distrito de Xicheng na terça-feira como parte de uma turnê de inspeção de dois dias do Festival da Primavera, o feriado tradicional mais importante da China que simboliza um momento de renovação, calor humano e fortalecimento dos laços familiares.

Além da parada na segunda-feira em um parque nacional de inovação em tecnologia da informação para análise da inovação tecnológica - uma prioridade de longa data - a turnê de terça-feira destacou o esforço contínuo da China para fortalecer o bem-estar social e os meios de subsistência, com foco particular no cuidado de idosos, proteções para os trabalhadores em novas formas de emprego, e avanço da governança urbana.

Serviço de assistência ao idoso

A zona de serviço de cuidados a idosos que o presidente Xi visitou faz parte das iniciativas de melhoria dos meios de subsistência de Pequim de 2024. Abrangendo 510 metros e 12 prestadores de serviços, incluindo um centro cultural e um apartamento para idosos, com instalações sem barreiras e renovações adequadas para o idoso.

Dados oficiais indicam que a população da China com 60 anos ou mais atingiu 320 milhões, representando cerca de 23% da população total. Nos últimos anos, as autoridades intensificaram as medidas para lidar com o envelhecimento da população, incluindo a expansão da cobertura de pensões e o fortalecimento das redes comunitárias de atendimento a idosos.

Atualmente, o número de participantes no sistema de seguro de pensão básico da China ultrapassou 1,07 bilhão, cobrindo toda a população elegível. Em todo o país, a China tem mais de 400.000 instalações de cuidados a idosos e quase 8 milhões de leitos de cuidados. A China também está acelerando o desenvolvimento de uma rede de cuidados que coordena serviços domiciliares, comunitários e institucionais, ao mesmo tempo que integra os cuidados aos idosos com cuidados médicos e apoioàreabilitação. Os "círculos de atendimento a idosos de 15 minutos" urbanos também estão tomando forma.

De acordo com o 15º Plano Quinquenal da China (2026-2030), o país expandirá ainda mais os serviços básicos de cuidados aos idosos, fortalecendo as redes de cuidados urbanos e rurais e acelerando as atualizações próprias para idosos e sem barreiras para as instalações públicas. O plano também pede esforços para promover o crescimento da "economia dos cabelos brancos", desenvolvendo indústrias e serviços para uma população em envelhecimento.

"O cuidado e o apoio aos idosos é responsabilidade de toda a sociedade", disse Xi, pedindo esforços para a criação de melhores condições para que eles possam ter uma velhice feliz e gratificante.

Novas formas de emprego

Do lado de fora do restaurante, Xi encontrou três entregadores que estavam descansando e perguntou sobre a carga de trabalho, renda e plano de férias. Ele agradeceu sua contribuição para o funcionamento da vida urbana.

Xi disse que as cidades não poderiam operar sem eles e instou as autoridades locais a fornecer um melhor apoio aos trabalhadores em novas formas de emprego, incluindo serviços relacionadosàvida, trabalho e aprendizagem.

A China tem cerca de 84 milhões de trabalhadores envolvidos em novas formas de emprego, a maioria com menos de 35 anos, de acordo com dados oficiais. Em 30 de novembro de 2025, o volume anual de entregas expressas da China ultrapassou 180 bilhões de encomendas pela primeira vez, ressaltando a escala de demanda que surgiu ao lado da economia de plataforma em rápida expansão do país.

O 15º Plano Quinquenal da China identifica o pleno emprego de alta qualidade como um objetivo fundamental de subsistência, exigindo proteções mais fortes dos direitos trabalhistas e melhoria da segurança social para os trabalhadores em novas formas de emprego. O Ministério de Recursos Humanos e Previdência Social declarou em 27 de janeiro que a China elaborará medidas para proteger os direitos e interesses básicos desses trabalhadores.

Renovação urbana e governança

Xi também visitou a área comercial de Longfusi, no distrito de Dongcheng, explorando um mercado do Festival da Primavera e barracas que vendem produtos de Ano Novo.

Longfusi há muito tempo é um dos locais de feiras de templos mais conhecidos de Pequim. Nos últimos anos, a área passou por reformas e redesenvolvimentos, sendo transformada em um distrito comercial que combina elementos culturais tradicionais com experiências modernas de consumo.

O projeto é um exemplo do impulso mais amplo da China para a renovação urbana. Nos últimos anos, o país promoveu reformas em larga escala de comunidades residenciais envelhecidas e moradias em ruínas, construiu parquinhos e vias verdes urbanas e revitalizou bairros históricos, edifícios antigos e patrimônios industriais, ao mesmo tempo em que fortaleceu a integração com as comunidades vizinhas.

Dados oficiais mostram que, nos últimos cinco anos, a China renovou mais de 220.000 antigas comunidades residenciais, beneficiando quase 39 milhões de famílias. Somente em 2025, a China lançou projetos de renovação de 27.100 antigas comunidades urbanas e instalou 14.000 elevadores. O país também construiu mais de 4.700 parquinhos e mais de 5.800 quilômetros de vias verdes urbanas e renovou 156.000 quilômetros de redes de dutos subterrâneos em 2025.

A visita de Xi ocorre no momento em que a China continua a enfatizar as prioridades da política interna destinadas a aumentar os meios de subsistência das pessoas. Sua atenção aos cuidados com idosos, emprego e condições de vida é um exemplo da abordagem resoluta de governança centrada nas pessoas: todas as medidas visam as necessidades públicas urgentes, garantindo que as cidades sirvam como lares genuínos que beneficiem as pessoas.

https://news.cgtn.com/news/2026-02-11/President-Xi-s-Spring-Festival-tour-highlights-China-s-care-for-people-1KG00x467de/p.html

