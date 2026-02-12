Calvin McDonald se une à The Wella Company como Diretor Executivo

The Wella Company, líder mundial em inovação no setor de beleza, anunciou hoje a nomeação de Calvin McDonald como seu próximo Diretor Executivo, o qual irá assumir em 2 de abril de 2026. Calvin também será designado ao Conselho Administrativo e terá por base Nova York. Glenn Murphy irá permanecer como Presidente Executivo, garantindo a continuidade e oferecendo consultoria estratégica ao novo Diretor Executivo eàequipe de liderança.

Calvin McDonald

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a CalvinàThe Wella Company", disse Glenn Murphy, Presidente Executivo. "Como Diretor Executivo em três ocasiões, ele traz décadas de experiência em marcas mundiais líderes do setor de bens de consumo e empresas de varejo. A comprovada capacidade de Calvin em gerar resultados através da diferenciação de produtos, expansão de categorias e investimentos inteligentes irá nos ajudar a ter sucesso no dinâmico setor de beleza."

Sob a gestão da KKR, a The Wella Company se transformou em uma potência mundial com marcas icônicas em que profissionais e consumidores confiam. O robusto portfólio de marcas da empresa inclui Wella Professionals, a marca de coloração profissional número 1 do mundo*, Sebastian Professional, OPI, ghd, Nioxin e Clairol. Nos últimos anos, a equipe aprimorou ainda mais as marcas, refinou o processo de inovação e estabeleceu uma base sólida para um crescimento sustentável a longo prazo.

"Estamos satisfeitos com o crescimento que a Wella obteve desde nosso investimento inicial e confiantes de que Calvin é o líder certo a estabelecer nesta base e impulsionar a empresaàsua próxima etapa", disse Nancy Ford, Sócia da KKR. "Agradecemos a Glenn por sua liderança na The Wella Company e estamos na expectativa de trabalhar com ele em sua nova função, junto com Calvin e toda a equipe de liderança, enquanto continuam expandindo o sucesso e o alcance da Wella no setor de beleza a nível mundial."

"Estou muito feliz em retornar ao setor da beleza, um setor inovador e em rápida evolução, impulsionado por consumidores que são verdadeiramente apaixonados pelos produtos que amam", disse Calvin McDonald.

Calvin é um líder reconhecido em diversos segmentos do mercado de bens de consumo. Como Presidente e Diretor Executivo da Sephora Americas, uma divisão do grupo de marcas de luxo LVMH, Calvin supervisionou cinco anos consecutivos de crescimento de dois dígitos, transformou a Sephora em líder de mercado nas Américas e fez com que a categoria de cuidados capilares se tornasse a de crescimento mais rápido da empresa. Ele estabeleceu uma base sólida para a inovação, posicionando a Sephora como pioneira do setor, com a capacidade de antecipar tendências e incubar marcas para satisfazer as necessidades em constante evolução dos consumidores. Mais recentemente, Calvin atuou como Diretor Executivo da lululemon athletica inc., onde conduziu a empresa por um período de crescimento e inovação significativos, mais que triplicou a receita anual e expandiu o alcance mundial para mais de 30 regiões geográficas.

"Estou empolgado com a oportunidade de usar minha experiência para ajudar a elevar estas marcas icônicas, cooperar com os profissionais que as criam e descobrir novas formas de me conectar com os consumidores", continuou McDonald. "Este é um momento importante para a The Wella Company e estou entusiasmado para me unir a esta equipe talentosa, enquanto moldamos juntos o futuro da beleza."

Calvin é membro do Conselho Administrativo da The Walt Disney Company. Ele possui um MBA pela Rotman School of Management da Universidade de Toronto e um bacharelado em Ciências pela Universidade de Western Ontario.

Sobre a The Wella Company

A The Wella Company é líder mundial inovadora no setor de beleza, com um portfólio estrategicamente integrado de marcas icônicas e consagradas para cabelo, unhas e tecnologia de beleza. O robusto portfólio de marcas da empresa, que inclui Wella Professionals, a marca de coloração profissional número 1 em salões de beleza no mundo*, junto com Sebastian Professional, OPI, ghd, Nioxin e Clairol, oferece suporte a profissionais de cabelo e unhas, bem como a consumidores apaixonados por beleza ao redor do mundo.

Com 145 anos de experiência em criar produtos de beleza lendários, a The Wella Company opera mediante uma poderosa rede de distribuição digital que alcança clientes de salões profissionais, lojas de varejo de alto nível, grandes redes varejistas e canais de comércio eletrônico ao redor do mundo. A fusão de ciência, tecnologia e arte da empresa proporciona produtos de alto desempenho, muitas vezes diferenciados por tecnologia patenteada e experiência profissional.

Trabalhando como uma comunidade mundial conectada e diversa de mais de 6.000 funcionários, compartilhamos o desejo de impactar positivamente as comunidades que servimos. A The Wella Company tem uma cultura orientada ao desempenho, um espírito empreendedor duradouro e uma visão inspiradora para permitir que as pessoas se vejam, se sintam e sejam elas mesmas. A empresa possui seus principais escritórios em Nova York, Genebra, Londres e Calabasas, Califórnia.

* Com base nas vendas em USD da marca Wella Master na Série Internacional de Cuidados Capilares de Salão de 2024, para a categoria de produtos de coloração capilar, publicada pela Kline.

