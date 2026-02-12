Capacitação do Setor Público da Europa: Learning Tree Faz Parceria com a Abilways para Treinamento Avançado da Comissão Europeia com Contrato de Estrutura de Serviço EC-HR/2024/OP/0013 - Lote 2

LONDRES, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um compromisso compartilhado de fortalecer a força de trabalho do setor público da Europa uniu a Learning Tree International e a Abilways para fornecimento de soluções avançadas de treinamento para a Comissão Europeia (CE) e suas entidades afiliadas.

Sob o contrato de estrutura de serviços número EC-HR/2024/OP/0013 - Lote 2, a Learning Tree projetará e fornecerá programas de treinamento personalizados, liderados por instrutores, que equipam os profissionais da CE com o conhecimento e a capacidade necessária para atender às prioridades mais críticas da Europa — da segurança cibernética e transformação digitalàexcelência regulatória.

Como parte dessa colaboração, a Learning Tree serve como um importante parceiro de entrega, com sua experiência global em tecnologia e desenvolvimento profissional, para apoiar os objetivos estratégicos da CE. Esses programas unem aplicações práticas do mundo real com uma visão técnica profunda — ajudando as equipes do setor público a liderar com confiança em uma era de mudanças rápidas.

“Nossa parceria com a Abilways e a Comissão Europeia confirma o compromisso de longa data da Learning Tree em viabilizar a inovação no setor público”, disse David Brown, Diretor Executivo da Learning Tree International. “Temos orgulho em apoiar os profissionais da CE no desenvolvimento e demonstração das competências necessárias para liderar, adaptar e proporcionar um impacto significativo em toda a Europa.”

Com um catálogo online dedicado, os funcionários da CE terão acesso ao conjunto abrangente de programas de treinamento da Learning Tree e da Abilway — continuamente atualizados de acordo com as últimas tendências do setor, desenvolvimentos de políticas e melhores práticas. A Learning Tree tem o orgulho de capacitar as instituições da Europa na criação de uma força de trabalho qualificada, ágil e pronta para o futuro, capaz de impulsionar o progresso e a inovação sustentáveis.

Sobre a Learning Tree International

Learning Tree International é líder global em soluções de desenvolvimento de força de trabalho e treinamento de tecnologia. Há mais de 50 anos, a Learning Tree ajuda organizações e profissionais em todo o mundo a desenvolver as habilidades críticas necessárias para prosperar em um cenário em rápida mudança. Os programas de aprendizagem híbridos e orientados por instrutores da empresa capacitam indivíduos e organizações a acelerar a transformação, aprimorar o desempenho e alcançar resultados duradouros.

Visite www.LearningTree.co.uk para mais informação.

Sobre a Abilways

Abilways é uma organização líder europeia em aprendizagem e desenvolvimento que fornece soluções personalizadas para clientes do setor público e privado. Com foco na inovação e no impacto, a Abilways apoia organizações em toda a Europa na criação de conhecimento, liderança e adaptabilidade necessários para o sucesso a longo prazo.

Para mais informação, visite European Commission Training Partner | Learning Tree.

Perguntas da Mídia

Learning Tree International

Email: press@learningtree.com

Website: www.LearningTree.co.uk

