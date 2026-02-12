Caixa de Benefícios inicia 2026 como Serena Assist

A empresa Caixa de Benefícios acaba de anunciar que, a partir de março de 2026, passará a operar sob a marca Serena Assist, consolidando o início de uma nova fase estratégica voltada à modernização da sua identidade e ao fortalecimento da proposta de valor centrada na serenidade e no bem-estar dos clientes.



Mateus Nicolau, diretor de Estratégia e Crescimento, explica que o novo conceito reforça a relação da empresa no cuidado e apoio em momentos delicados da vida dos clientes. “Lidar com o luto é um processo complexo e, quando isso vem acompanhado de burocracia e custos elevados, a situação se torna ainda mais difícil. Nosso objetivo é oferecer suporte para que as famílias possam se concentrar no que realmente importa durante esse período”, afirma.



A nova marca adota uma comunicação mais contemporânea e objetiva, sem alterar a essência dos serviços prestados. O portfólio segue reunindo diferentes produtos, agora apresentados de forma mais clara e alinhados à premissa de proporcionar mais tranquilidade e segurança, inclusive em contextos de instabilidade.



A mudança ocorre após o aporte de um grupo de investidores, direcionado à expansão da empresa. Conforme explica Nicolau, os recursos estão sendo aplicados na ampliação da estrutura operacional, no fortalecimento da equipe e no desenvolvimento de novas soluções, com foco na melhoria do atendimento.

Entre as funcionalidades previstas para esta etapa está a implementação de uma operação totalmente independente do serviço 0800, voltada ao acionamento dos benefícios pelos clientes. A empresa informa que os clientes atuais não sofrerão qualquer tipo de mudança em seu atendimento recorrente e que o CNPJ da empresa, presente em contratos, permanecerá o mesmo.

Novos produtos e ampliação dos serviços

Além da alteração de nome, marca e identidade visual, a empresa também irá atualizar o número de atendimento ao cliente e lançar novos produtos a partir de março. Entre as novidades em novos produtos comercializados pela Serena Assist estão serviços como telemedicina e a possibilidade de contratação por faixas etárias superiores às atualmente atendidas. Para os clientes já ativos, as assistências contratadas (como funeral, residencial, check-up médico e sorteios) permanecem inalteradas.

Segundo o diretor, os novos produtos têm como objetivo ampliar a proteção e o suporte oferecidos em vida, por meio de serviços como telemedicina e descontos em medicamentos. “No momento do falecimento, mantemos o mesmo compromisso: oferecer apoio à família, reduzir a burocracia e arcar com despesas que podem chegar a até R$ 15 mil”, relembra.

A Serena Assist tem como meta principal dobrar o número de clientes atendidos em 2026, chegando aos 40 mil beneficiários. Para isso, o plano inclui a ampliação do time comercial interno ao longo do ano e a abertura de um canal de distribuição, por meio de parcerias com agentes funerários e corretores de seguros.

“Nos canais internos, o foco será ampliar os investimentos em marketing e capacitação da equipe comercial. Já nas parcerias, a proposta é estruturar uma jornada simples e integrada, que facilite a operação e a experiência tanto dos parceiros quanto dos clientes finais”, conclui Nicolau.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://serena.caixadebeneficios.com.br/