Seguro voltado a motoboys é necessidade da categoria

De acordo com uma pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), noticiada na CNN, o número de entregadores que trabalham por meio de aplicativos cresceu 18% entre 2022 e 2024 no Brasil, somando um número total de 455,6 mil trabalhadores.

Ao mesmo tempo, a mortalidade provocada por acidentes de trânsito voltou a registrar aumento, atingindo 16,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2023, segundo dados que integram o Atlas da Violência 2025, publicados no site Agência Brasil.

No recorte específico de ocorrências envolvendo motocicletas, o cenário é ainda mais expressivo. Em 2023, a taxa chegou a 6,3 mortes por 100 mil habitantes, uma alta de mais de 12% na comparação com o ano anterior.

É nesse contexto que a Genebra Seguros, corretora de seguros especializada, apresenta modalidades estruturadas para atender motoboys e motociclistas profissionais, com planos alinhados às necessidades de quem depende da moto para garantir sua renda diária.

Segundo David Brum, especialista em seguros para motoboys na Genebra, o mercado de soluções voltadas a essa categoria acompanha a expansão dos serviços de delivery, aplicativos e logística urbana. “Trata-se de um público com alto risco operacional, grande exposição a acidentes e, historicamente, com baixa aderência de seguros adequados à sua realidade”, analisa.

Ainda de acordo com o especialista, a Genebra atua de forma consultiva, oferecendo soluções personalizadas desenvolvidas em parceria com diferentes seguradoras. “A empresa concentra sua atuação em seguros de vida e acidentes pessoais voltados a profissionais expostos a riscos, com planos estruturados para se adequar à rotina dos motoboys, priorizando clareza nas coberturas e viabilidade de acesso”, detalha.

Coberturas voltadas à realidade do motoboy

Atualmente, por meio da parceria com a seguradora MBM, a Genebra disponibiliza coberturas como seguro de vida para motociclistas e motoboys, seguro de acidentes pessoais (individual ou coletivo) e planos destinados tanto a profissionais autônomos quanto àqueles vinculados a empresas e aplicativos.

“Essas modalidades são desenhadas para proteger o profissional e sua família, independentemente do regime de atuação, seja CLT, MEI ou autônomo”, destaca Brum.

As apólices contemplam coberturas essenciais diante dos riscos mais recorrentes da atividade, como morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional, despesas médicas, hospitalares e odontológicas (conforme o plano), auxílio-funeral e, em alguns casos, diárias por incapacidade temporária.

“Essas coberturas são fundamentais considerando a alta exposição ao trânsito, as longas jornadas e a maior probabilidade de acidentes envolvendo motocicletas”, acrescenta o especialista.

Soluções e apoio em caso de sinistro

Entre as soluções oferecidas pela Genebra, em parceria com a MBM, estão a contratação simplificada, sem burocracia excessiva, custos compatíveis com a renda do motoboy e cobertura válida durante a atividade profissional por meio do veículo registrado na apólice.

Conforme explica Brum, as indenizações previstas buscam garantir apoio financeiro imediato em caso de sinistro, e a proteção pode ser estendida à família, promovendo maior segurança emocional e financeira.

“Esses aspectos podem contribuir para que o seguro deixe de ser percebido como um custo adicional e passe a ser compreendido como uma proteção essencial ao exercício da atividade profissional”, pontua.

Além disso, os seguros intermediados pela Genebra oferecem suporte financeiro e operacional em situações de acidente, ao prever indenização ao segurado ou aos beneficiários, contribuir para a manutenção da renda familiar em caso de afastamento ou óbito e reduzir o impacto de despesas médicas ou de eventual incapacidade.

“A proposta é oferecer maior segurança e previsibilidade em momentos críticos, permitindo que o profissional priorize sua recuperação sem depender exclusivamente de recursos próprios ou de terceiros”, informa o profissional.

Em caso de sinistro, o acionamento ocorre de forma orientada: a comunicação é feita à Genebra, que presta apoio na organização da documentação, encaminha o processo à seguradora MBM e acompanha todas as etapas até a análise e o pagamento da indenização.

“No período pós-sinistro, o segurado ou seus familiares contam com suporte consultivo da corretora, informações sobre prazos e direitos, o que pode contribuir para reduzir o desgaste emocional em um momento delicado”, finaliza o representante.

