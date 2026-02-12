Nexxera obtém certificação Rumo ao Lixo Zero

A Nexxera, empresa especializada em soluções de pagamentos, cobranças, supply chain e crédito, conquistou o Certificado Rumo ao Lixo Zero pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, até o mês de novembro, a companhia alcançou um índice de 68% de desvio de aterros e incineração — isto é, a maioria dos resíduos foi reaproveitada de alguma forma ou teve destinação ambiental, em vez de simplesmente ser enterrada ou queimada.

O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), entidade que incentiva a redução da geração de resíduos e o aumento da reciclagem, reutilização e compostagem por meio de certificações, educação ambiental e auditorias técnicas.

Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera, avalia que a conquista do certificado pelo segundo ano consecutivo tem como foco reforçar o posicionamento institucional da empresa como um negócio que alia inovação digital à responsabilidade socioambiental.

“Ser uma das pioneiras no setor de tecnologia a conquistar o Certificado Rumo ao Lixo Zero demonstra coerência entre discurso e prática, com potencial de fortalecer a credibilidade da marca perante clientes, parceiros, investidores e a sociedade”, afirma.

Entre as iniciativas adotadas pela empresa, estão ações como a Semana do Meio Ambiente, a inclusão do tema ambiental no onboarding de novos profissionais, reuniões periódicas com os Guardiões Ambientais, além de comunicação constante nos canais internos e externos.

Como forma de incentivar boas práticas, a empresa mantém ainda uma premiação trimestral para as áreas que se destacam na correta separação e destinação dos resíduos.

A gestão dos resíduos é acompanhada por auditorias internas mensais, uso de dashboards de monitoramento, pesagem e controle sistemático. O recolhimento dos materiais recicláveis é realizado por instituições da sociedade civil parceiras, promovendo o reuso e fortalecendo a economia circular.

“Receber pela segunda vez essa certificação mostra que inovação vai além das soluções digitais. Ela também passa por responsabilidade ambiental, cultura organizacional e decisões conscientes no dia a dia da empresa”, afirma Edenir Silva, fundador e vice-presidente da Nexxera.

O posicionamento da empresa se dá em um contexto no qual a gestão do lixo ainda representa um desafio no Brasil. O Ministério das Cidades calcula que apenas 1,82% dos resíduos recicláveis secos (como vidro, plástico e metal) e orgânicos (reaproveitáveis por meio de compostagem ou outro método de decomposição) são, de fato, reciclados e reutilizados. O dado foi noticiado pelo g1.

Para este ano, a Nexxera tem o objetivo de fazer o índice de desvio de resíduos de aterros sanitários e incineração superar 75%. De acordo com Edson, “a sustentabilidade ambiental permanecerá integrada à estratégia de longo prazo da companhia, orientando a adoção de processos cada vez mais eficientes e alinhados às melhores práticas ESG”.

O termo ESG, ao qual ele faz referência, abrange um conjunto de políticas ambientais, sociais e de governança. “Nosso compromisso inclui também a transparência na gestão e no reporte das emissões de gases de efeito estufa, o investimento contínuo em educação ambiental e o monitoramento permanente dos riscos ambientais”, acrescenta o fundador e presidente da Nexxera.

Para saber mais, basta acessar o site da Nexxera: https://www.nexxera.com/