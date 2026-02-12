SISQUAL® WFM lança solução digital para gestão de documentos

A digitalização dos processos corporativos segue avançando e, no setor de Recursos Humanos, ganha cada vez mais relevância diante da necessidade de reduzir burocracias e tornar a gestão mais ágil. Nesse contexto, a SISQUAL® WFM anunciou o lançamento do SISQUAL® E-Sign, uma solução integrada de assinatura digital projetada para modernizar o gerenciamento de documentos e assinaturas no ambiente corporativo.



A ferramenta foi concebida para responder às demandas diárias de gestores e funcionários, que lidam constantemente com autorizações, comprovativos, mudanças de turno ou pedidos internos. Com ela, esses documentos podem ser assinados e consultados a partir de qualquer dispositivo, de forma ágil e com total rastreabilidade.

Por estar integrada ao sistema da companhia, a solução centraliza a documentação assinada e facilita sua recuperação a qualquer momento, associando cada assinatura ao contexto em que foi produzida.



De acordo com José Epifânio, Head of Product Innovation da empresa, o produto pode eliminar o chamado “custo invisível” da burocracia ao resolver uma possível lacuna de ineficiência operacional.

“A solução pode reduzir o tempo perdido ao imprimir, digitalizar e ir atrás de colaboradores para assinarem documentos. Além disso, a ferramenta atua para resolver a falta de controle centralizado, permitindo que a gestão saiba exatamente onde estão os gargalos nos processos de assinatura e garantindo 100% de conformidade legal sem o esforço manual”, explica.



A integração com outros módulos da companhia é apontada como uma das características da solução. “Enquanto outras ferramentas de assinatura são ‘ilhas’ isoladas, o E-Sign é parte do ecossistema SISQUAL® WFM. Na prática, a integração é transparente: um espelho de ponto ou mapa de férias flui automaticamente para assinatura. Não há importação ou exportação de ficheiros; o dado nasce no sistema, é assinado no E-Sign e fica guardado no histórico do colaborador”, afirma Epifânio.



A adoção do produto vem acompanhada de suporte contínuo. A empresa é uma parceria estratégica, não apenas um software. O acompanhamento busca garantir uma curva de adoção rápida: desde a formação inicial até ao suporte técnico contínuo. Além disso, as equipes de Delivery e Customer Success trabalham para que o cliente extraia o máximo valor da ferramenta, ajudando na otimização dos fluxos de trabalho digitais.



O lançamento reflete uma tendência maior de transformação digital no setor de Recursos Humanos. “O RH está deixando de ser um centro de custo administrativo para ser cada vez mais um parceiro estratégico. Percebemos esse movimento como a democratização da agilidade e nosso foco é que o E-Sign seja a peça que faltava para tornar o setor verdadeiramente mobile e paperless, permitindo que a empresa foque no que realmente importa: as pessoas e a produtividade, e não na gestão de papel”, informa o executivo.



As expectativas da SISQUAL® WFM em relação à aceitação do produto pelo mercado são positivas. A nova solução reforça a estratégia da empresa de oferecer soluções integradas para gestão da força de trabalho, alinhadas às novas dinâmicas corporativas.

Além dos possíveis ganhos operacionais, Epifânio ressalta o impacto da solução na imagem das empresas. “Uma companhia que permite a assinatura de documentos pelo celular transmite modernidade e respeito pelo tempo do colaborador. No contexto atual de retenção de talentos, oferecer processos digitais simples é um fator diferenciador que posiciona a organização na vanguarda do mercado”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.sisqualwfm.com/pt-br/