MT4 e Maurício Tavares ganham destaque no ranking WTR 1000

A MT4 Propriedade Intelectual e seu fundador, Maurício Tavares, foram reconhecidos em dois de fevereiro pelo guia britânico WTR 1000 (World Trademark Review). O ranking, que mapeia os principais profissionais e firmas especializadas na parte de Propriedade Intelectual, especialmente na área de marcas em jurisdições globais, concedeu a Mauricio Tavares a classificação “Silver” na categoria de indivíduos para o Brasil. O reconhecimento consolida a atuação da empresa em processos de alta complexidade e gestão de ativos de luxo no cenário internacional.

A premiação baseia-se em uma avaliação rigorosa que busca identificar profissionais com expertise jurídica de classe mundial. No caso da MT4, o júri destacou a capacidade da firma em entregar estratégias de proteção personalizadas, especialmente para marcas de luxo globais, onde a precisão técnica e a discrição são fundamentais.

Segundo Maurício Tavares, o reconhecimento é um marco para o DNA da empresa. “Nossa atuação é voltada para transformar desafios jurídicos complexos em resultados sólidos. Estar no WTR 1000 reflete o compromisso da MT4 com uma visão estratégica inovadora, moldada para as necessidades específicas de cada cliente”, afirma o fundador.

O destaque no ranking internacional ocorre em um momento de expansão da relevância da Propriedade Intelectual no Brasil, onde a proteção de ativos imateriais tem se tornado pilar central na estratégia de negócios de grandes corporações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A MT4 Propriedade Intelectual é uma consultoria especializada em marcas e patentes, com foco em atendimento personalizado e soluções estratégicas para todos os tipos de portfólios. Para saber mais sobre as atualizações do setor, basta acessar o Instagram da empresa: @mt4ip.