Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

MT4 e Maurício Tavares ganham destaque no ranking WTR 1000

Empresa brasileira recebe classificação “Silver” em guia internacional que elege os melhores especialistas em marcas do mundo.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/02/2026 12:16

compartilhe

SIGA
x
MT4 e Maurício Tavares ganham destaque no ranking WTR 1000
MT4 e Maurício Tavares ganham destaque no ranking WTR 1000 crédito: DINO

A MT4 Propriedade Intelectual e seu fundador, Maurício Tavares, foram reconhecidos em dois de fevereiro pelo guia britânico WTR 1000 (World Trademark Review). O ranking, que mapeia os principais profissionais e firmas especializadas na parte de Propriedade Intelectual, especialmente na área de marcas em jurisdições globais, concedeu a Mauricio Tavares a classificação “Silver” na categoria de indivíduos para o Brasil. O reconhecimento consolida a atuação da empresa em processos de alta complexidade e gestão de ativos de luxo no cenário internacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A premiação baseia-se em uma avaliação rigorosa que busca identificar profissionais com expertise jurídica de classe mundial. No caso da MT4, o júri destacou a capacidade da firma em entregar estratégias de proteção personalizadas, especialmente para marcas de luxo globais, onde a precisão técnica e a discrição são fundamentais.

Segundo Maurício Tavares, o reconhecimento é um marco para o DNA da empresa. “Nossa atuação é voltada para transformar desafios jurídicos complexos em resultados sólidos. Estar no WTR 1000 reflete o compromisso da MT4 com uma visão estratégica inovadora, moldada para as necessidades específicas de cada cliente”, afirma o fundador.

O destaque no ranking internacional ocorre em um momento de expansão da relevância da Propriedade Intelectual no Brasil, onde a proteção de ativos imateriais tem se tornado pilar central na estratégia de negócios de grandes corporações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A MT4 Propriedade Intelectual é uma consultoria especializada em marcas e patentes, com foco em atendimento personalizado e soluções estratégicas para todos os tipos de portfólios. Para saber mais sobre as atualizações do setor, basta acessar o Instagram da empresa: @mt4ip.



Website: https://www.instagram.com/mt4ip/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay