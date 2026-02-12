Andersen Consulting expande plataforma na América do Norte com a adição da Kezber

A Andersen Consulting fortalece suas ofertas de transformação de negócios e segurança cibernética com a adição da empresa colaboradora canadense Kezber.

Fundada em 1996, a Kezber é especializada no fornecimento de um conjunto completo de soluções de TI, incluindo serviços de TI gerenciados, suporte de infraestrutura, segurança cibernética, serviços em nuvem, desenvolvimento de software personalizado, inteligência de negócios e serviços de IA, além de automação de processos de negócios. A empresa trabalha com organizações para aumentar a produtividade, modernizar seus ambientes tecnológicos e aproveitar soluções baseadas em dados para atingir objetivos estratégicos.

“Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar todo o nosso portfólio de software e serviços de TI para um modelo de consultoria mais amplo”, afirmou Alan Kezber, CEO da Kezber. “Ao integrar nossa expertise técnica às capacidades abrangentes de consultoria da Andersen Consulting, podemos oferecer aos clientes soluções que impulsionam melhorias operacionais e sustentam o crescimento em longo prazo.”

“A profunda expertise tecnológica da Kezber complementa perfeitamente as capacidades da Andersen Consulting”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Por meio dessa colaboração, podemos oferecer um conjunto abrangente e integrado de serviços de ponta a ponta, que atende tanto às necessidades estratégicas quanto às operacionais de nossos clientes em todas as partes do mundo.”

A Andersen Consulting é um escritório global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensionais da Andersen Global, fornecendo expertise de classe mundial em consultoria, serviços fiscais, jurídicos, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211257464/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mediainquiries@Andersen.com