Karinah se divide entre os carnavais do Rio e Salvador

A cantora e compositora Karinah chega ao Carnaval 2026 com uma agenda de apresentações no Rio de Janeiro e em Salvador. De 12 a 17 de fevereiro, Karinah se divide entre blocos, camarotes, trios elétricos e a Marquês de Sapucaí — em uma ponte aérea entre Rio e Salvador, que a levará a diferentes palcos para apresentações ao lado de nomes da música brasileira, como Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Nelson Rufino.

A programação começa na quinta-feira (12), quando Karinah canta no Bloco Os Mascarados (no circuito Barra-Ondina) com Margareth Menezes. Ainda na mesma noite, ela participa do Bloco Amor e Paixão (circuito Campo Grande), de Nelson Rufino, compositor de faixas gravadas por ela no álbum Meu Samba, como “Verdade” e “Foi um Sonho”.

Na sexta (13), a sambista sobe ao trio de Carlinhos Brown no circuito Barra-Ondina para um show completo com a Banda da Madrinha – que marca sua estreia na cidade com uma banda própria, com direção musical de Carlinhos 7 Cordas e a participação da cantora Simone. No sábado (14), Karinah volta aos palcos com participações no Expresso 2222 e no Camarote Brown.

O domingo (15) começa com a participação no bloco Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, no Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro. Ainda no mesmo dia, à noite, ela irá cruzar a Avenida como musa da Estação Primeira de Mangueira, à frente do último carro alegórico da escola, com a fantasia “Raízes do Amapazeiro” assinada por Bruno Oliveira — o mesmo que criou a fantasia de onça de Paolla Oliveira em 2024.

A maratona acaba somente na terça-feira (17), às 22h, quando Karinah faz sua estreia com show completo no palco do Terreirão do Samba.

Karinah também está lançando “Meu Karnaval”, que mostra os bastidores da sua preparação para a folia. A série terá quatro episódios, disponibilizados no perfil da artista no Instagram, @Karinah.

“Quis retomar a série ‘Meu Karnaval’ para compartilhar um pouco dos bastidores de tudo que ocorre no pré-Carnaval. É uma forma de mostrar o trabalho e a energia que antecedem a folia. Cada episódio traz detalhes que normalmente ficam escondidos, mas que são parte dessa festa que tanto amo”, explica a cantora.

O clipe de “Ripiei”

“Ripiei” é uma composição de Carlinhos Brown em parceria com André Limma, com arranjo e produção de Pretinho da Serrinha. A faixa reúne sopros, cavaco e percussões da tradição carioca, além da guitarra de Pedro Baby.

Gravado no Rio de Janeiro, na Pedra do Sal, com 150 figurantes e com imagens registradas em Salvador, o clipe conta com a participação de Carlinhos Brown e tem direção do cineasta Bruno Murtinho e pode ser conferido aqui.

Karinah

Karinah começou sua trajetória adolescente, apresentando-se em festivais e casas noturnas, e ganhou projeção nacional ao participar do programa Ídolos. Seus álbuns somam mais de 25 milhões de streams nas plataformas digitais.

A artista tem uma relação profissional com Salvador, onde estudou música na AMBAH e iniciou parceria com o Maestro Letieres Leite, que se tornaria seu diretor musical.

Seu primeiro álbum, Você Merece Samba, foi produzido por Leandro Sapucahy. Nos anos seguintes, participou de programas como Som Brasil e Esquenta, além de dividir o palco com Martinho da Vila, Gilberto Gil, Fundo de Quintal e Alcione.

Em 2019, lançou Completo, reunindo faixas como “Melhor Que Nada”, parceria com Sorriso Maroto, e “Insegurança Zero”. A canção “Medo de Amar” integrou a trilha da novela Salve-se Quem Puder, da TV Globo. Em 2022, apresentou o projeto Karinah Por Elas, que reuniu 27 intérpretes femininas com os clássicos do samba.

O disco Aglomerou, de 2023, reuniu Alcione, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Arlindinho e Fundo de Quintal. Em 2024, integrou o júri do Prêmio da Música Brasileira e coproduziu o projeto Casa MPB, ao lado de Zé Maurício Machline. No mesmo período, abriu os shows da turnê de 50 anos de carreira da Marrom em todo o Brasil. Também lançou nova versão de “Verdade”, em homenagem a Zeca Pagodinho.

Em 2025, lançou o álbum Meu Samba, com direção musical de Max Pierre, direção artística de Zeca Pagodinho e direção criativa de Gringo Cardia, com composições de Moacyr Luz, Nelson Rufino, Dunga de Vila Isabel e do próprio Zeca, que participa da faixa “Foi um Sonho”.

Karinah também é madrinha do Programa Social da Mangueira e colabora com a Central Única das Favelas (CUFA), Instituto Zeca Pagodinho, projeto Empoderadas e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A programação do Carnaval

12 de fevereiro (quinta-feira)

• Bloco Os Mascarados, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, com Margareth Menezes

• Participação no Bloco Amor e Paixão, de Nelson Rufino, no circuito Campo Grande

13 de fevereiro (sexta-feira)

• Show completo no trio de Carlinhos Brown, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, com a Banda da Madrinha

14 de fevereiro (sábado)

• Participações no Expresso 2222 e no Camarote Brown, em Salvador

15 de fevereiro (domingo)

• Participação no bloco Bangalafumenga, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro

• Desfile como musa da Estação Primeira de Mangueira, na Marquês de Sapucaí

17 de fevereiro (terça-feira)

• Show no Terreirão do Samba no Rio de Janeiro às 22h