UGC creators ganham cada vez mais espaço no e-commerce

UGC é a sigla para User Generated Content, ou conteúdo gerado por usuários. Originalmente associado a publicações espontâneas de clientes, o formato passou a ser incorporado de forma profissional por empresas em campanhas estruturadas. Nesse contexto, criadores são contratados para produzir vídeos, fotos e depoimentos com linguagem cotidiana e foco na demonstração de produtos em uso, o que difere do conteúdo puramente institucional produzido pelas marcas.

Essa incorporação é sustentada por dados de consumo e confiança. Segundo o ZIPDO Education Report 2026, 79% dos consumidores confiam em conteúdo gerado por usuários tanto quanto em recomendações pessoais, e 60% afirmam que esse tipo de conteúdo influencia suas decisões de compra. Esses indicadores sugerem que UGC atua como um elemento de credibilidade e proximidade para o público online.

A pesquisa também aponta que conteúdos desse tipo geram 2,8 vezes mais engajamento do que conteúdo criado pelas marcas nas redes sociais e que, em contextos de comércio eletrônico, o UGC pode impulsionar taxas de conversão até 14% superiores em comparação com abordagens tradicionais de marketing.

Segundo Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa que desenvolve soluções de conexão entre lojistas e criadores de conteúdo, a principal diferença no uso de UGC está no objetivo estratégico. “No modelo de UGC, a prioridade não é a audiência do criador, mas a capacidade de gerar conteúdo que funcione bem dentro da jornada de compra. É uma lógica mais próxima de performance do que de alcance”, afirma.

Brito aponta ainda que o crescimento do formato também se relaciona ao aumento do custo de mídia digital. “Com tráfego mais caro, as marcas passaram a testar criativos com linguagem mais próxima do consumidor. O conteúdo com estética de uso real tende a gerar mais identificação e reduzir a resistência inicial à oferta”, acrescenta.

Dados do mesmo relatório reforçam essa percepção ao indicar que mais de 60% das marcas globais já utilizam UGC em suas estratégias de marketing digital e que esse conteúdo é percebido como eficaz no aumento do retorno sobre investimento.

Especialistas em marketing digital destacam ainda que a adoção de UGC pode ajudar a diminuir custos de aquisição. Conforme a pesquisa, campanhas baseadas em conteúdo gerado por usuários podem ter até 20% menor custo por aquisição do que campanhas tradicionais, o que torna o formato atraente não apenas por sua autenticidade, mas também por seus efeitos econômicos.

Segundo o relatório, a presença de conteúdo gerado por usuários nas estratégias de comunicação também está associada ao crescimento de tráfego e engajamento de audiência. Marcas que adotam UGC tendem a observar aumentos tanto em impressões quanto em interação com seus conteúdos, especialmente em plataformas de vídeo e redes sociais onde esse formato predomina.

Com base nesses dados, a expectativa de analistas do setor é que o uso profissionalizado de UGC continue crescendo em 2026, especialmente entre pequenas e médias operações de e-commerce que buscam formas mais eficientes de testar criativos e melhorar seus indicadores de conversão.