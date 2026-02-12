Zoox Smart Data lança podcast sobre desafios do empreendedorismo

A Zoox Smart Data, apostando no diálogo para fomentar ideias práticas para empreendedores e empresários do Brasil, lançou o podcast “Resiliência Bruta”. O programa trará conversas exclusivas com grandes líderes dos negócios, debatendo temas importantes como resiliência em tempos de grande competitividade em diversos setores, inteligência de dados, empreendedorismo, saúde mental corporativa, gestão de crise e desafios do mercado.

O primeiro episódio trouxe um papo sobre o preço emocional, físico e mental que é pago por uma carreira de alta performance, com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, que conversou com Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox, o público já pode conferir nas principais plataformas digitais.

“O Resiliência é um podcast para quem se interessa por conhecer os desafios reais do empreendedorismo no país. Não é apenas mais um podcast de negócios, serão conversas profundas com personalidades que vivem, na prática, a resiliência necessária para prosperar profissionalmente”, explica Rafael Albuquerque, CEO da Zoox Smart Data.

Gravado no Zoox Studio, em parceria com o Instituto 12, espaço que combina clube privado para membros com uma curadoria de eventos inspiradores no coração do Leblon. A instituição sem fins lucrativos reúne empreendedores, executivos, investidores e criadores em torno da agenda que move o estado do Rio de Janeiro Brasil e o mundo para promover conexões. O espaço foi operacionalizado integralmente pela Zoox, desde o conceito até a execução. “Nós investimos na criação do espaço com o objetivo comum de fortalecer o ecossistema local e fomentar discussões sobre tecnologia, inovação, dados e inteligência artificial que contribuam para o crescimento da economia da cidade do Rio de Janeiro”, diz Rafael.

O podcast terá periodicidade mensal e o próximo episódio será com Rafael Duton, cofundador da Movile, empresa de tecnologia por trás de marcas como Ifood, Playkids e Sympla - ambas avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares.

Nos próximos episódios o podcast está na expectativa para receber nomes como Jorge Moll, presidente da Rede D’Or e Vander Corteze da Beep Saúde.