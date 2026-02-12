Assine
Mundo Corporativo

Cinco tendências de marketing indicam estratégias para 2026

Relatórios internacionais apontam mudanças estruturais no marketing, com impacto direto na forma como marcas tomam decisões, se relacionam com públicos e constroem valor.

12/02/2026 09:32

Cinco tendências de marketing indicam estratégias para 2026 crédito: DINO

A análise de tendências tem assumido papel central nas estratégias de marketing em um cenário marcado por transformações tecnológicas, mudanças no comportamento do consumidor e novos modelos de interação digital. A ampliação do uso de inteligência artificial, a consolidação de plataformas conversacionais e a fragmentação das jornadas de compra vêm alterando a lógica de planejamento e execução das campanhas. Nesse contexto, decisões baseadas exclusivamente em dados históricos tendem a perder eficácia, abrindo espaço para abordagens orientadas por sinais emergentes e projeções de médio e longo prazo.

Relatórios recentes de consultorias e grupos internacionais de pesquisa indicam que o marketing passa por uma fase de reconfiguração estrutural, na qual tecnologia, experiência do usuário e construção de valor simbólico se entrelaçam de forma mais intensa. A necessidade de integrar análise preditiva, novas interfaces digitais e dinâmicas colaborativas impõe às organizações o desafio de acompanhar movimentos globais e adaptar estratégias com maior agilidade. É nesse ambiente que se destacam cinco tendências apontadas por estudos setoriais como relevantes para orientar decisões em 2026:

  1. Hiperpersonalização impulsionada por inteligência artificial
    De acordo com estudos da Adobe, a personalização tende a evoluir para modelos preditivos e contextuais. A expectativa é que sites, aplicativos e campanhas se adaptem em tempo real ao comportamento do usuário, antecipando necessidades e entregando conteúdos e ofertas sob medida, com base em dados e aprendizado de máquina.

  2. Consolidação da IA conversacional como interface principal
    Relatórios da Adobe e da Emplifi indicam que assistentes virtuais e agentes conversacionais devem se tornar a principal interface entre marcas e consumidores. Essas soluções tendem a concentrar funções como atendimento, comparação de produtos, recomendação e suporte contínuo, reduzindo a dependência de navegação tradicional em plataformas digitais.

  3. Generative Engine Optimization como evolução do SEO
    Com a expansão dos grandes modelos de linguagem, a visibilidade das marcas passa a depender também de ambientes generativos. A Kantar aponta o Generative Engine Optimization (GEO) como uma resposta a esse cenário, no qual marcas precisam ser compreendidas, confiáveis e relevantes tanto para pessoas quanto para sistemas algorítmicos baseados em IA.

  4. Avanço das experiências imersivas no ambiente “phygital”
    Estudos da WPP Media e da Havas Red indicam que a integração entre físico e digital deve se intensificar. Tecnologias como realidade aumentada, eventos híbridos e experiências interativas tendem a ampliar o envolvimento do público, exigindo narrativas que permitam participação ativa e contínua.

  5. Maturidade da Creator Economy e da cocriação
    Pesquisas da Havas Red e da ACTIVATE mostram que a Creator Economy avança para modelos mais estruturados, baseados em parcerias de longo prazo. A tendência aponta para processos de cocriação entre marcas, criadores e comunidades, com maior valorização da autenticidade e da conexão direta em detrimento do alcance massivo.

O acompanhamento sistemático dessas tendências tem levado organizações a buscar fontes estruturadas de informação e análise. Plataformas que reúnem relatórios globais de diferentes setores, como o Trends Platform 2026, iniciativa da Hyper Island, têm sido utilizadas como apoio à leitura de sinais e ao embasamento de decisões estratégicas em marketing.



Website: https://trendsplatform.hyperislandamericas.com/

