Site da Sisvel agora disponível em chinês e japonês

As versões em chinês e japonês do site corporativo da Sisvel já estão disponíveis, proporcionando uma experiência aprimorada para os usuários em dois dos principais mercados de tecnologia do mundo. A iniciativa também reflete o papel crescente dos inovadores e implementadores asiáticos nos programas de licenciamento da Sisvel.

Os sites localizados permitirão que mais partes interessadas no licenciamento de SEP tenham acesso a informações sobre o pool de patentes e detalhes do programa em seus idiomas nativos. Todas as versões do site serão atualizadas continuamente para apresentar todas as notícias e insights da Sisvel.

“A Sisvel está profundamente inserida nos mercados em que atua”, afirma Giulia Dini, diretora-executiva de Marca da Sisvel. “Nossa presença on-line ampliada na Ásia, que também inclui o recente lançamento de um canal oficial no WeChat, está alinhada com nossa crescente presença física na região. Estamos ansiosos para impulsionar a conversa global sobre licenciamento de patentes e inovação.”

Em 2025, a Sisvel nomeou executivos seniores para gerir as suas operações no Japão e na China. A empresa também abriu um escritório em Shenzhen, o primeiro na China continental.

O acesso aos novos sites pode ser encontrado aqui:

Chinês: www.sisvel.cn

Japonês: www.sisvel.jp

