RLC Global Forum e Hamat Celebram a Liderança da Indústria no 2026 RLC Honors em Riade

Reconhecendo a contribuição permanente e a liderança sustentada em todo o ecossistema global de varejo e consumo.

Uma parceria com a Hamat na promoção do compromisso compartilhado com a criação de valor a longo prazo e a liderança do setor.

RIADE, Arábia Saudita, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 3 de fevereiro, a Hamat, e o RLC Global Forum, apresentaram o RLC Honors Gala Dinner, recebendo os líderes seniores do varejo global, do luxo e do ecossistema do consumidor em uma noite que celebrou a excelência, a liderança e o impacto duradouro.

Paralelo ao 2026 RLC Global Forum, o RLC Honors reconhece indivíduos cujas carreiras transformaram negócios, indústrias e mercados ao longo do tempo. Mais do que uma celebração do sucesso, o Honors reflete a convicção que a RLC tem que a liderança é definida pela consistência, responsabilidade e capacidade de criar relevância e resiliência através de períodos de mudança.

O RLC Honors de 2026 foi realizado em um ambiente único e íntimo em Riade, em parceria com a Hamat, apoiadora de longa data do RLC Global Forum e da sua comunidade. O envolvimento contínuo da Hamat é um exemplo do compromisso compartilhado com a criação de valor de longo prazo e o avanço dos setores de varejo e consumo.

A cerimônia deste ano celebrou dois indivíduos excepcionais cuja influência deixou uma marca duradoura no varejo global e regional.

Marco Bizzarri, ex-CEO da Gucci e agora empreendedor e investidor, recebeu o Lifetime Achievement Award por Excelência no Varejo de Luxo. Amplamente considerado como um dos líderes mais influentes do luxo moderno, Bizzarri transformou a Gucci em uma força cultural global, redefinindo a liderança criativa, a relevância da marca e o valor da marca a longo prazo.

Ingie Chalhoub, fundadora e presidente do Etoile Group, foi homenageada com o Lifetime Achievement Award por Mulher Pioneira na Liderança no Varejo. Uma força visionária na evolução do varejo de luxo do Oriente Médio, Chalhoub teve um papel fundamental na formação do ecossistema de varejo premium da região, além de defender a liderança e o empreendedorismo das mulheres.

Falando na cerimônia, Panos Linardos, Presidente do RLC Global Forum, destacou a importância de reconhecer a consistência da liderança e a profundidade da contribuição ao longo de toda a carreira. A liderança da Hamat também enfatizou a importância das plataformas que conectam a visão global com a execução regional, reforçando o papel crescente da Arábia Saudita na formação do próximo capítulo do varejo global.

Na sua parceria, o RLC Global Forum e a Hamat reafirmaram o seu propósito: reconhecer a liderança duradoura, promover um intercâmbio global significativo e contribuir para um setor de varejo mais resiliente, relevante e voltado para o futuro.

