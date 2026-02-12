Netmore lança o Pulse: Programa de Parceiros para acelerar estratégia de expansão global em IoT

Netmore Group, principal operadora de rede e provedora de plataforma para Massive IoT, anuncia hoje o lançamento do programa de parceiros Netmore Pulse, um programa desenvolvido para oferecer aos parceiros acesso antecipado a oportunidades, acelerar novos casos de uso e transformar a expertise local em sucesso conjunto e escalável.

Disponível globalmente, o programa aborda a histórica fragmentação do setor ao combinar os serviços de rede e a liderança comercial da Netmore com soluções e dispositivos comprovadamente capazes de escalar em mercados que exigem previsibilidade e altos níveis de serviço. Os participantes do programa são posicionados como uma escolha qualificada e de baixo risco para projetos de IoT em larga escala, enquanto os clientes finais que buscam parceiros confiáveis e de alto desempenho passam a contar com uma vantagem significativa ao saber que soluções e hardware estão prontos para operar em escala na plataforma da Netmore.

Com mais de 200 parceiros já existentes no ecossistema e a unificação de ecossistemas de parceiros líderes mundiais por meio da recente aquisição da Actility, a introdução do programa Pulse pela Netmore representa uma evolução natural rumo a uma abordagem mais sistemática para impulsionar a inovação e simplificar a implantação de soluções IoT de ponta a ponta.

Capacitando Parceiros para Crescer

O programa Netmore Pulse está estruturado em três trilhas de parceria: Ecossistema, Canal e Institucional. Com base nos níveis de tier e comprometimento, o programa oferece aos participantes a estrutura, o suporte e os recursos necessários para expandir seus negócios em IoT de forma eficiente. Os principais benefícios incluem:

- Estruturação de tiers com critérios transparentes e alinhamento comercial

- Onboarding dedicado, treinamentos e recursos de capacitação técnica

- Suporte de Gestão de Parceiros e Operações

- Atividades conjuntas de go-to-market

- Reconhecimento e futuras ferramentas orientadas por dados para recompensar e apoiar alto desempenho

“IoT está escalando rapidamente, e a colaboração é a chave para um crescimento sustentável”, afirmou Frederik Oliver, VP Growth da Netmore. “Nossas ambições são claras: entregar a principal plataforma de IoT do mundo, alcançar escala global como líder em custo e ser a operadora de rede IoT mais fácil de trabalhar. Junto com nossos parceiros, estamos criando o principal ecossistema global de IoT, que moldará indústrias e gerará impacto em todo o mundo.”

O Programa Pulse da Netmore já vem recebendo elogios de participantes com acesso antecipado por seu framework claro de colaboração, materiais práticos de capacitação e foco na aceleração da adoção de LoRaWAN e no crescimento conjunto.

Craig Herret, Managing Director da Alliot (principal distribuidora europeia IoT especializada em soluções LoRaWAN), destaca: “Conectividade confiável é fundamental para garantir implementações bem-sucedidas para nossos parceiros. O Programa Pulse da Netmore oferece um framework claro, onboarding robusto, treinamentos e excelente suporte, facilitando a estruturação e revenda de soluções de ponta a ponta. Este será um ano empolgante para crescimento e aceleração de LoRaWAN.”

Felipe Gutierre, Alliance Manager da TagoIO (plataforma global de enablement de aplicações IoT que gerencia milhões de pontos de dados), acrescenta: “O Programa Pulse da Netmore torna simples integrar conectividade às nossas soluções e estratégias de go-to-market. Os materiais são práticos, o modelo é claro e a equipe é fácil de trabalhar. Estamos muito positivos em relação às oportunidades que estão por vir.”

Alexandre Russo, Telecom Manager da TC Tec (provedora brasileira de telecom que está expandindo implementações LoRaWAN na América Latina), enfatiza: “O programa de parceiros da Netmore agrega estrutura e previsibilidade desde o onboarding até a entrega. Os treinamentos e o suporte de alta qualidade ajudam nossas equipes a avançar mais rapidamente. Estamos otimistas quantoàexpansão do nosso negócio conjunto neste ano e no futuro.”

Participe do Programa Netmore Pulse Hoje

Comprometida em liderar a transformação do ecossistema LPWAN, a Netmore impulsiona algumas das soluções IoT mais avançadas do mundo. Empresas interessadas em se tornar parceiras da Netmore para acelerar a adoção de soluções IoT em diversos setores podem saber mais sobre o programa de parceiros Netmore Pulse e se inscrever emwww.netmoregroup.com/partners.

Sobre a Netmore Group

A Netmore Group é a principal operadora global de rede para Massive IoT, viabilizando as soluções mais avançadas e focadas em sustentabilidade para utilities, edifícios, cidades e outros mercados que se beneficiam de ambientes conectados por sensores. Com uma década de inovação e liderança no desenvolvimento de plataformas IoT e operações de rede, a Netmore continua definindo o padrão de excelência em IoT. A Netmore opera em 18 países e conta com o apoio do investidor nórdico em infraestrutura Polar Structure.

Media:

James Gerber

Crackle Communications

+1 508-233-3391

netmore@cracklepr.com

Netmore:

Ken Lynch

VP, Global Marketing

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com

Netmore:

Ana Paula Guedes

Manager, Global Marketing

+55 11 9 1538-3633

ana.guedes@netmoregroup.com