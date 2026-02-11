WeFi Technology Group adiciona estrela em ascensão do PGA TOUR à sua lista de parcerias

O WeFi Technology Group, fornecedor global de soluções de capital de giro baseadas em tecnologia, anunciou hoje a adição do jogador de 23 anos do PGA Tour Michael Brennanàlista de jovens estrelas em ascensão da empresa. Michael Brennan se junta ao novato do ano do PGA de 21 anos, Aldrich Potgieter, como os jovens talentos mais empolgantes do PGA TOUR e jogadores considerados a próxima geração de estrelas globais do golfe.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260211060109/pt/

PGA Tour player Michael Brennan.

A ascensão meteórica de Brennan tem sido notável, evidenciando seu talento de classe mundial. Em 16 partidas no PGA TOUR America's em 2025, Brennan teve uma temporada de destaque, conquistando três vitórias. Seu ano excepcional culminou com uma vitória no PGA TOUR no Bank of Utah Championship, coroando uma temporada extraordinária, subindo da 709ª posição no ranking mundial no início do ano para a 34ª posição no final de 2025.

“Estou honrado em me juntaràequipe da WeFi Technology”, afirmou Michael Brennan. “A oportunidade de firmar parceria com uma marca global cujos valores — trabalho árduo, inovação e compromisso com a excelência — estão profundamente alinhadosàminha abordagem ao jogo é extremamente empolgante para mim.”

Aproveitando sua plataforma impulsionada por IA, o WeFi Technology Group atua na interseção entre finanças, tecnologia e inovação em mais de 40 países ao redor do mundo, oferecendo soluções estruturadas de capital de giro que ajudam os clientes a expandir, competir e crescer em mercados globais complexos.

“Michael compete com foco e determinação que o diferenciam”, afirmou John Schmidt, Co-CEO da WeFi Technology. “Ele joga para vencer, eleva constantemente o padrão e entende o que é necessário para performar sob pressão. Essas mesmas qualidades estão presentes em nossas equipes na WeFi Technology e definem a forma como apoiamos clientes que atuam em mercados globais competitivos e dinâmicos.”

Nos termos do acordo plurianual, Brennan representará a WeFi Technology em eventos do PGA TOUR e compromissos profissionais, alinhando a marca global da empresa a uma das plataformas mais competitivas do golfe profissional.

“Essas parcerias reforçam a abordagem que aplicamos de forma consistente em nossos negócios: identificar talentos excepcionais desde cedo, investir com convicção e permitir que o desempenho se multiplique ao longo do prazo”, acrescentou Schmidt.

“Firmamos parcerias com indivíduos e organizações que são determinados, abraçam a competição e mantêm desempenho consistente no mais alto nível. Michael personifica essas qualidades, e temos orgulho de apoiar sua jornada no cenário mundial.”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260211060109/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Consultas da mídia: Victoria Lindsay | victoria@innocomm.co.za