LTIMindtree apresenta nova identidade e posicionamento de marca: LTM - O Parceiro de Criatividade Corporativa

A LTIMindtree revelou hoje sua nova identidade e posicionamento de marca, o que define um momento decisivo para a empresa. Seu Conselho Administrativo também aprovou uma proposta de mudança do nome da empresa para 'LTM Limited', sujeitoàaprovação dos acionistas e órgãos reguladores.

A nova identidade e posicionamento como parceiro em Criatividade Corporativa refletem como as capacidades tecnológicas e o profundo conhecimento do setor da LTM convergem para gerar valor significativo às partes interessadas. Isto define como a vantagem competitiva é formada na era da Empresa Autônoma, onde o acessoàtecnologia por si só não é mais um diferencial. A LTM ??oferece o melhor da percepção humana e dos sistemas inteligentes para seus clientes, aplicando a tecnologia com criatividade, precisão e responsabilidade.

Com o novo nome e posicionamento, a empresa também sinaliza um claro apeloàação: "É hora de criar mais". Para seus clientes, 'criar mais' é o modo como a LTM pensa de forma disruptiva, reformula setores e se apropria dos resultados de negócios através da Criatividade Corporativa. Junto com seus parceiros, a LTM irá criar mais oportunidades e soluções que ampliem o impacto, não a complexidade. Para seus funcionários, isto significa trazer uma mentalidade criativa para solucionar problemas e aplicar IA para ajudar os clientes a avançar com criatividade, confiança e propósito.

"À medida que os mercados mudam e as expectativas dos clientes evoluem, avançamos com uma marca que reflete quem somos hoje e nossa visão para o futuro. Como parceiros de Criatividade Corporativa, criamos novos meios de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para gerar valor. Nossa finalidade é simples: ajudar nossos clientes não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo com mais criatividade", disse Venu Lambu, Diretor Executivo e Diretor Geral da LTM.

Sobre a LTM

A LTM ??é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de Criatividade Corporativa das maiores e mais inovadoras empresas do mundo. Combinamos perspectivas humanas e sistemas inteligentes para ajudar nossos clientes a gerar maior valor na interseção entre tecnologia e conhecimento especializado. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, permitindo novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para gerar valor. Junto com mais de 87.000 funcionários em 40 países e nossa rede mundial de parceiros, a LTM, uma empresa da Larsen & Toubro, é responsável pelos resultados de negócios de nossos clientes, que os ajudam não apenas a superar o mercado, mas a superá-lo com mais criatividade. Saiba mais em LTM.com.

Contatos para a imprensa:

Michelle Kumar

michelle.nalinikumar@ltm.com

+91 9845061533

Gitanjali Sreepal

gitanjali.sreepal@ltm.com

+91 7259563850

Shambhavi Revandkar

shambhavi.revandkar@ltm.com

+91 9769509545