TVS Motor entrega duas iQubes ao Governo do Estado da Cidade do Vaticano

A TVS Motor Company, líder global em mobilidade de duas e três rodas, e a Exelentia estão reforçando seu compromisso com a mobilidade sustentável e responsável, fornecendoàGovernadoria do Estado da Cidade do Vaticano duas scooters elétricas TVS iQube.

TVS iQube delivered to Governorate of Vatican State City

A entrega oficial, que ocorreu em 5 de fevereiro, faz parte de uma colaboração consolidada entre o Vaticano e a Exelentia – que já está ativa em projetos focados em inovação e sustentabilidade.

Esta iniciativa da Exelentia em parceria com a TVS Motor Italia marca mais um passo concreto no processo de transição ecológica já empreendido pela Governadoria do Estado da Cidade do Vaticano. Este processo visa soluções de mobilidade com emissão zero, concebidas para satisfazer as necessidades operacionais diárias de um contexto único como o Vaticano, onde a eficiência, a fiabilidade e o respeito pelas pessoas e pelo ambiente são valores fundamentais.

Enfatizando a importância da ocasião, Giovanni Notarbartolo di Furnari, diretor-geral da TVS Motor Italia, afirmou: “A implementação das scooters elétricas TVS iQube em um ambiente tão prestigioso como o Vaticano valida nossa visão para a mobilidade elétrica urbana — fundamentada em confiabilidade, usabilidade intuitiva e qualidade de classe mundial.”

Giovanni Zappia, fundador e proprietário da Exelentia, declarou: “A parceria firmada com a Governadoria do Estado da Cidade do Vaticano reforça o compromisso da Exelentia de contribuir de forma concreta para uma mobilidade madura e confiável, plenamente adequada a contextos urbanos e institucionais particularmente sensíveis.”

TVS iQube: a vanguarda da mobilidade de emissão zero

A TVS iQube foi escolhida por sua combinação de desempenho silencioso e tecnologia de ponta, tornando-a especialmente adequada ao ambiente histórico e de alta sensibilidade do Vaticano. Com autonomia de até 100 km no modo eco, é um meio de transporte de conforto superior, caracterizado por conectividade inteligente desenvolvida graças ao sistema SmartXonnect, acessível via display TFT e aplicativo dedicado.

Projetada para simplificar a mobilidade urbana e deslocamentos de curta distância, a TVS iQube combina:

Conforto ao dirigir

Praticidade de uso

Tecnologia funcional

Total ausência de emissões e ruído

A TVS Motor Company foi fundada na Índia. Atualmente, está presente em mais de 90 países e é reconhecida por produzir veículos confiáveis, adequados às necessidades reais e diárias de milhões de pessoas.

A Exelentia, parceira especializada em mobilidade de “última milha”, traz a scooter elétrica TVS iQubeàsua versão mais completa, dentro de uma visão de mobilidade urbana, confiável e acessível.

Sobre a TVS Motor Company

A TVS Motor Company (BSE: 532343 e NSE: TVSMOTOR) é uma renomada fabricante global de veículos de duas e três rodas, impulsionando o progresso por meio da mobilidade sustentável com quatro fábricas de última geração localizadas na Índia e na Indonésia. Fundamentada em um legado de 100 anos de confiança, valor e paixão pelos clientes, a empresa se orgulha de produzir produtos internacionalmente reconhecidos e da mais alta qualidade por meio de processos inovadores e sustentáveis. A TVS Motor é a única fabricante de veículos de duas rodas a ter conquistado o prestigioso Prêmio Deming. Nossos produtos lideram em suas respectivas categorias nas pesquisas J.D. Power IQS e APEAL. Fomos classificados como a empresa número 1 na Pesquisa de Satisfação do Cliente da J.D. Power por quatro anos consecutivos. Nossa empresa do grupo, a Norton Motorcycles, com sede no Reino Unido, é uma das marcas de motocicletas mais emocionantes do mundo. Nossas subsidiárias no segmento de mobilidade elétrica pessoal, Swiss E-Mobility Group (SEMG) e EGO Movement, ocupam posição de liderança no mercado de bicicletas elétricas na Suíça. A TVS Motor Company se empenha em oferecer a melhor experiência possível aos seus clientes nos 90 países em que atua. Para informações adicionais, acesse www.tvsmotor.com.

Para mais detalhes, entre em contato com:

Kanika Mehta – kanika.mehta@tvsmotor.com