Consultoria em IA agêntica: Sia acelera seu desenvolvimento com mais de 400 agentes em sua loja de agentes

Sia, um grupo internacional de consultoria especializado em estratégia, gestão e IA, obteve um marco em sua jornada de IA agêntica. Nascida na era digital, a empresa agora aproveita a experiência de mais de 3.000 consultores em 19 países para ajudar organizações a expandir a transformação impulsionada por IA.

Da IA generativa a uma loja de agentes para todos os setores e funções

Após apresentar sua plataforma de IA generativa aos clientes em junho de 2023, a empresa anunciou o lançamento de sua loja de agentes em setembro de 2025.

Formada com base em um enfoque de aprendizagem através do design, a loja de agentes da Sia cresceu de 50 agentes de IA a mais de 400 disponíveis para consulta direta, com mais de uma dúzia de produtos mínimos viáveis ??prontos para demonstração. Originalmente apresentada como SiaGPT, a plataforma agora está acessível via siagents.ai, refletindo a transição de GPTs personalizados para serviços totalmente agênticos.

Os agentes de IA da Sia abrangem uma ampla gama de setores, como Finanças, Energia, Setor Público, Saúde e Varejo e Bens de Consumo, e atendem a todas as funções corporativas, como Conformidade, TI, Marketing, RH e Segurança Cibernética. Os agentes compartilham um objetivo comum: permitir que as organizações descubram, personalizem e implementem casos de ação automatizados em escala com a metodologia de consultoria da Sia.

Analistas, estrategistas e auditores de IA: agentes versáteis para todas as funções corporativas

Os agentes de IA da Sia atuam como analistas, estrategistas e auditores, criados para apoiar tomadas de decisões em todas as funções empresariais. Cada agente é desenvolvido especificamente para lidar com desafios operacionais concretos, combinando conhecimento de domínio, processamento de dados em tempo real e experiência em consultoria da Sia.

Entre estes mais de 400 agentes de IA:

Crisis Companion compreende as várias partes interessadas envolvidas quando surge uma crise de segurança cibernética, operacional ou de reputação corporativa, produzindo resultados coordenados e alinhados às políticas da empresa para criar relatórios de gestão de incidentes e planos de comunicação.

RegMatcher é o agente de IA da Sia elaborado para equipes de conformidade. O agente identifica lacunas entre as estruturas internas e os requisitos regulatórios mais recentes, atualiza as políticas corporativas, bem como projeta e implementa controles em tempo real para garantir o mais alto nível de conformidade organizacional.

A loja de agentes oferece dezenas de outros agentes, como a Underwriting Intelligence Platform, que transforma imagens de satélite em informações prontas para subscrição em minutos; AI Resilient Infrastructure Agent, que avalia e reforça a resiliência da empresa contra riscos e interrupções; o Sales Assistant Copilot, que provê suporteàdecisão para equipes de vendas, combinando a intenção do cliente com dados culturais e de produto; e aquela que classifica automaticamente fundos de investimento e documenta decisões regulatórias para garantir a conformidade regulatória (FRTB CIU Classifier).

Reinventando a consultoria com a cooperação entre pessoas e agentes

A IA agêntica não apenas transforma as organizações dos clientes, mas também redefine a consultoria. Embora a experiência humana continue sendo essencial, agora é potencializada por agentes de IA. Nos próximos meses, as equipes da Sia continuarão automatizando a criação de conjuntos de dados proprietários e sintéticos, com objetivos que vão além da redução de custos. Em 2026, os agentes de IA irão se converter em um mecanismo para transformações organizacionais profundas e em larga escala, sendo que as empresas irão experimentar maior produtividade, velocidade de execução e crescimento de receita.

Na era da IA ??agêntica, a Sia intensifica sua visão de uma cooperação equilibrada entre seres humanos e IA. A experiência e a criatividade dos consultores da Sia, com suporte de suas equipes de IA e dados, permanecem no centro deste modelo.

Sobre a Sia

A Sia é um grupo de consultoria de gestão internacional de última geração. Fundada em 1999, nascemos digitais. Hoje, nossas capacidades em estratégia e gestão são ampliadas pela ciência de dados, aperfeiçoadas pela criatividade e impulsionadas pela responsabilidade. Somos otimistas quantoàmudança e ajudamos nossos clientes a iniciar, navegar e se beneficiar da transformação. Acreditamos que o otimismo é um multiplicador de forças, ajudando os clientes a mitigar riscos e maximizar oportunidades. Com experiência em uma ampla gama de setores e serviços, nossos 3.000 consultores atendem clientes ao redor do mundo, a partir de 48 escritórios em 19 países. Nossa experiência gera resultados. Nosso otimismo transforma estes resultados.

