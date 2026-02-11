Inigualável em excelência empresarial: Mary Kay nomeada a segunda melhor empresa na lista das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente de 2026 da Forbes

Mary Kay Inc., líder global em vendas diretas em inovação em beleza e cuidados com a pele, iniciou 2026 com forte impulso, conquistando uma posição de destaque na lista das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente de 2026 da Forbes, na qual a empresa ficou em 2º lugar geral. A homenagem sucede um ano de destaque para a Mary Kay, que encerrou 2025 com um total de 25 prêmios globais, reforçando seu foco contínuo em excelência corporativa, no setor de vendas diretas, em impacto social, sustentabilidade ambiental, ciência e inovação.

O recente reconhecimento destaca o compromisso duradouro da Mary Kay em colocar o cliente no centro de tudo o que faz, desde suporte digital contínuo até aconselhamento de beleza personalizado. O ranking da Forbes de Melhores Atendimentos ao Cliente destaca organizações que estabeleceram o padrão ouro em capacidade de resposta, empatia e excelência na prestação de serviços – e a colocação da Mary Kay em segundo lugar reflete um ano notável de transformação empresarial.

“Cada interação com nossos clientes é uma oportunidade de fazer com que alguém se sinta visto, apoiado e valorizado”, afirmou Ryan Rogers, CEO da Mary Kay Inc. “Alcançar a 2ª posição no ranking da Forbes é um forte reconhecimento da nossa cultura centrada nas pessoas e demonstra a importância do que podemos conquistar juntos. Isso reflete a reputação incomparável de nossas Consultoras de Beleza Independentes, da dedicação de nossas equipes de atendimento ao cliente e dos valores da empresa baseados no serviço e na reserva de tempo para os outros. Essa base é o que nos inspira a oferecer, de forma consistente, experiências inesquecíveis aos clientes por meio de nossos produtos consagrados e comprovados.”

“Nossa lista de Melhores Atendimentos ao Cliente baseia-se em 3,8 milhões de avaliações de clientes por ano para captar como os usuários reais avaliam milhares de marcas e produtos”, disse o editor-gerente assistente da Forbes, Alan Schwarz, que supervisiona a lista anual. “Mais de 3.500 marcas diferentes foram avaliadas. Só o fato de figurar entre as 300 primeiras já é uma conquista — a Mary Kay ocupar a 2ª posição geral indica o quão positivamente seus clientes avaliam a empresa.”

O reconhecimento da Forbes é o mais recente de uma série de prêmios de reputação conquistados pela Mary Kay em 2025:

Excelência corporativa

Forbes #2 | Lista de Melhores Atendimentos ao Cliente

Newsweek | Os Melhores Locais de Trabalho para Mulheres da América em 2025

Newsweek | Os Melhores Locais de Trabalho da América em 2025

WWD Beauty Inc. #11 | As 100 Maiores Empresas de Beleza de 2024

Happi #13 | As 50 Maiores Empresas dos EUA

Forbes Diamonds 2025 – Mary Kay Polônia

EXPANSIÓN | Prêmios de Conformidade 2025 – Mary Kay Espanha

China Association for Business Culture | Prêmio Empresa de Excelência 2025 – Mary Kay China

Desempenho da marca

Euromonitor Internacional #1 | Marca de Venda Direta de Cuidados com a Pele e Cosméticos Coloridos no Mundo 1 por três anos consecutivos (2023, 2024, 2025)

por três anos consecutivos (2023, 2024, 2025) Euromonitor International | Marca Nº 1 em Maquiagem Facial na América Latina 2

Euromonitor International | Marca Nº 1 em Produtos Para Lábios na América Latina 3

Euromonitor International | Marca Nº 1 em Produtos para a Pele e Cosméticos Coloridos no México 4

Euromonitor International | Marca Nº 1 em Cosméticos Coloridos no México 5

Nielsen | Marca Nº 1 em Fundações no Brasil

Nielsen | Marca Nº 1 em Maquiagem no Brasil

Supermarcas 2025 | Mary Kay Eslováquia e Mary Kay República Tcheca

Venda direta e inovação

Prêmio Empresa Respeitada de Venda Direta 2025 – Mary Kay China

Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Megan Gregg pela Excelência Jurídica

Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Julia Santosuosso pelo Impacto na Responsabilidade Social Corporativa

German Direct Selling Association (BDD) | Prêmio “Inovação 2025” para o Foundation Finder com tecnologia de IA da Mary Kay – Mary Kay Alemanha

Impacto social e sustentabilidade ambiental

Forbes #9 | Lista das Melhores Marcas para Impacto Social – 2025

Golden Bee | Relatório de Sustentabilidade Corporativa de Destaque de 2025 para o Prêmio “Divulgação de Informações sobre Igualdade de Gênero” – Mary Kay China

Cemefi | Distintivo ESR ® Empresa Socialmente Responsável (Empresa Socialmente Responsable) – Mary Kay México (2024, 2025)

Empresa Socialmente Responsável (Empresa Socialmente Responsable) – Mary Kay México (2024, 2025) The Dallas Entrepreneurship Center (DEC) Network State of Entrepreneurship | Prêmio “Grande Empresa do Ano”

Baylor Scott & White Dallas Foundation | Prêmio “Círculo de Cuidado”.

Sobre Mary Kay

Uma das pioneiras na quebra do “teto de vidro”, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um único objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se tornou uma empresa global com milhões de membros da força de vendas independente em mais de 40 mercados. Por mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay tem capacitado mulheres a definirem seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, advocacia e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e na fabricação de produtos de ponta para cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, na proteção de mulheres impactadas pelo câncer e pelo abuso doméstico, e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

Sobre a Forbes

A Forbes é uma marca de mídia global icônica que simboliza o sucesso há mais de um século. Impulsionada por um jornalismo que informa e inspira, a Forbes destaca os empreendedores e as ações que moldam os setores, alcançam o sucesso e causam impacto no mundo. A Forbes conecta e reúne as comunidades mais influentes, desde bilionários, líderes empresariais e empreendedores em ascensão até criadores e inovadores. A marca Forbes alcança mais de 140 milhões de pessoas mensalmente em todo o mundo por meio de seu jornalismo confiável, eventos exclusivos ForbesLive e 49 edições locais licenciadas em 81 países.

Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas

newsroom.marykay.com

