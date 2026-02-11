Inigualável em excelência empresarial: Mary Kay nomeada a segunda melhor empresa na lista das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente de 2026 da Forbes
Mary Kay encerra 2025 com 25 prêmios de reputação corporativa
Mary Kay Inc., líder global em vendas diretas em inovação em beleza e cuidados com a pele, iniciou 2026 com forte impulso, conquistando uma posição de destaque na lista das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente de 2026 da Forbes, na qual a empresa ficou em 2º lugar geral. A homenagem sucede um ano de destaque para a Mary Kay, que encerrou 2025 com um total de 25 prêmios globais, reforçando seu foco contínuo em excelência corporativa, no setor de vendas diretas, em impacto social, sustentabilidade ambiental, ciência e inovação.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260210003425/pt/
Mary Kay Inc., a global direct sales leader in beauty and skincare innovation, entered 2026 with momentum, securing a top-tier distinction on Forbes’ 2026 Best Customer Service list, where the company ranked #2 overall. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)
O recente reconhecimento destaca o compromisso duradouro da Mary Kay em colocar o cliente no centro de tudo o que faz, desde suporte digital contínuo até aconselhamento de beleza personalizado. O ranking da Forbes de Melhores Atendimentos ao Cliente destaca organizações que estabeleceram o padrão ouro em capacidade de resposta, empatia e excelência na prestação de serviços – e a colocação da Mary Kay em segundo lugar reflete um ano notável de transformação empresarial.
“Cada interação com nossos clientes é uma oportunidade de fazer com que alguém se sinta visto, apoiado e valorizado”, afirmou Ryan Rogers, CEO da Mary Kay Inc. “Alcançar a 2ª posição no ranking da Forbes é um forte reconhecimento da nossa cultura centrada nas pessoas e demonstra a importância do que podemos conquistar juntos. Isso reflete a reputação incomparável de nossas Consultoras de Beleza Independentes, da dedicação de nossas equipes de atendimento ao cliente e dos valores da empresa baseados no serviço e na reserva de tempo para os outros. Essa base é o que nos inspira a oferecer, de forma consistente, experiências inesquecíveis aos clientes por meio de nossos produtos consagrados e comprovados.”
“Nossa lista de Melhores Atendimentos ao Cliente baseia-se em 3,8 milhões de avaliações de clientes por ano para captar como os usuários reais avaliam milhares de marcas e produtos”, disse o editor-gerente assistente da Forbes, Alan Schwarz, que supervisiona a lista anual. “Mais de 3.500 marcas diferentes foram avaliadas. Só o fato de figurar entre as 300 primeiras já é uma conquista — a Mary Kay ocupar a 2ª posição geral indica o quão positivamente seus clientes avaliam a empresa.”
O reconhecimento da Forbes é o mais recente de uma série de prêmios de reputação conquistados pela Mary Kay em 2025:
Excelência corporativa
- Forbes #2 | Lista de Melhores Atendimentos ao Cliente
- Newsweek | Os Melhores Locais de Trabalho para Mulheres da América em 2025
- Newsweek | Os Melhores Locais de Trabalho da América em 2025
- WWD Beauty Inc. #11 | As 100 Maiores Empresas de Beleza de 2024
- Happi #13 | As 50 Maiores Empresas dos EUA
- Forbes Diamonds 2025 – Mary Kay Polônia
- EXPANSIÓN | Prêmios de Conformidade 2025 – Mary Kay Espanha
- China Association for Business Culture | Prêmio Empresa de Excelência 2025 – Mary Kay China
Desempenho da marca
- Euromonitor Internacional #1 | Marca de Venda Direta de Cuidados com a Pele e Cosméticos Coloridos no Mundo1 por três anos consecutivos (2023, 2024, 2025)
- Euromonitor International | Marca Nº 1 em Maquiagem Facial na América Latina2
- Euromonitor International | Marca Nº 1 em Produtos Para Lábios na América Latina3
- Euromonitor International | Marca Nº 1 em Produtos para a Pele e Cosméticos Coloridos no México4
- Euromonitor International | Marca Nº 1 em Cosméticos Coloridos no México5
- Nielsen | Marca Nº 1 em Fundações no Brasil
- Nielsen | Marca Nº 1 em Maquiagem no Brasil
- Supermarcas 2025 | Mary Kay Eslováquia e Mary Kay República Tcheca
Venda direta e inovação
- Prêmio Empresa Respeitada de Venda Direta 2025 – Mary Kay China
- Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Megan Gregg pela Excelência Jurídica
- Direct Selling News (DSN) | 2025 DSN 40 Under 40: Julia Santosuosso pelo Impacto na Responsabilidade Social Corporativa
- German Direct Selling Association (BDD) | Prêmio “Inovação 2025” para o Foundation Finder com tecnologia de IA da Mary Kay – Mary Kay Alemanha
Impacto social e sustentabilidade ambiental
- Forbes #9 | Lista das Melhores Marcas para Impacto Social – 2025
- Golden Bee | Relatório de Sustentabilidade Corporativa de Destaque de 2025 para o Prêmio “Divulgação de Informações sobre Igualdade de Gênero” – Mary Kay China
- Cemefi | Distintivo ESR® Empresa Socialmente Responsável (Empresa Socialmente Responsable) – Mary Kay México (2024, 2025)
- The Dallas Entrepreneurship Center (DEC) Network State of Entrepreneurship | Prêmio “Grande Empresa do Ano”
- Baylor Scott & White Dallas Foundation | Prêmio “Círculo de Cuidado”.
***
Sobre Mary Kay
Uma das pioneiras na quebra do “teto de vidro”, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um único objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho floresceu e se tornou uma empresa global com milhões de membros da força de vendas independente em mais de 40 mercados. Por mais de 60 anos, a oportunidade Mary Kay tem capacitado mulheres a definirem seus próprios futuros por meio de educação, mentoria, advocacia e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e na fabricação de produtos de ponta para cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, na proteção de mulheres impactadas pelo câncer e pelo abuso doméstico, e no incentivo aos jovens para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.
Sobre a Forbes
A Forbes é uma marca de mídia global icônica que simboliza o sucesso há mais de um século. Impulsionada por um jornalismo que informa e inspira, a Forbes destaca os empreendedores e as ações que moldam os setores, alcançam o sucesso e causam impacto no mundo. A Forbes conecta e reúne as comunidades mais influentes, desde bilionários, líderes empresariais e empreendedores em ascensão até criadores e inovadores. A marca Forbes alcança mais de 140 milhões de pessoas mensalmente em todo o mundo por meio de seu jornalismo confiável, eventos exclusivos ForbesLive e 49 edições locais licenciadas em 81 países.
###
1 “Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais Edição 2025, valor das vendas a preço de varejo recomendado, dados de 2024”
2 “Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais Edição 2025, valor das vendas a preço de varejo recomendado, dados de 2024”
3 “Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais Edição 2025, valor das vendas a preço de varejo recomendado, dados de 2024”
4 “Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais Edição 2025, valor das vendas a preço de varejo recomendado, dados de 2024”
5 “Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais Edição 2025, valor das vendas a preço de varejo recomendado, dados de 2024”
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260210003425/pt/
Contato:
Mary Kay Inc. Comunicações Corporativas
newsroom.marykay.com
972.687.5332 ou media@mkcorp.com
Fonte: BUSINESS WIRE