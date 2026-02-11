Assine
Taiwan oferece experiências para viagens românticas

Taiwan reúne experiências voltadas a viagens românticas ao longo do ano, combinando paisagens naturais, tradições culturais e costumes locais. O destino celebra o Valentine’s Day em fevereiro, o Dia dos Namorados brasileiro em junho e o Qixi Festival em agosto, oferecendo diferentes momentos para casais que buscam conexão, cultura e experiências compartilhadas.

11/02/2026 16:10

Taiwan oferece experiências para viagens românticas crédito: DINO

Taiwan oferece diferentes possibilidades para viagens a dois ao longo do ano, reunindo atrações culturais, paisagens naturais e costumes tradicionais que integram o turismo do destino. As experiências disponíveis incluem vilas históricas, lagos naturais, templos, mercados noturnos e atividades ligadas à cultura local, presentes em roteiros turísticos oficiais e guias de viagem.

No calendário cultural, Taiwan segue o Valentine’s Day em 14 de fevereiro, data adotada internacionalmente, com restaurantes, hotéis e atrações turísticas oferecendo programações específicas para casais. A celebração também faz parte do calendário comercial e cultural do país, especialmente em áreas urbanas.

Além do Dia dos Namorados ocidental, Taiwan mantém tradições próprias associadas ao amor. Uma delas é o Qixi Festival, celebrado no sétimo dia do sétimo mês do calendário lunar, conhecido como o Dia dos Namorados tradicional da cultura chinesa. A data tem origem em uma lenda popular e integra o calendário cultural do país, sendo mencionada em registros históricos e culturais oficiais.

Entre os locais frequentemente incluídos em roteiros turísticos estão o Lago Sun Moon, conhecido por suas trilhas e passeios ao redor do lago, e a vila histórica de Jiufen, caracterizada por ruas estreitas, casas de chá e construções tradicionais. Esses pontos constam em guias institucionais e plataformas oficiais de turismo como atrações abertas ao público durante todo o ano.

Para viajantes brasileiros, a diversidade de datas comemorativas permite planejar viagens em diferentes períodos, incluindo fevereiro, quando ocorre o Valentine’s Day, junho — mês em que o Brasil celebra o Dia dos Namorados — e o segundo semestre, quando acontece o Qixi Festival, ampliando as possibilidades de vivenciar experiências culturais em viagens internacionais.

Para saber mais sobre Taiwan, basta acessar: LPM.world?



Website: https://lpm.world/

