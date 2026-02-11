Mobileum e NOHOLD lançam oferta de assistente de IA com marca branca para clientes empresariais de telecomunicações

A Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornecedora líder global de soluções analíticas e de rede, e a NOHOLD, líder em plataformas de assistente de IA de nível empresarial, anunciaram o lançamento de uma nova solução de assistente de IA com marca branca, projetada especificamente para operadoras de telecomunicações que atendem pequenas e médias empresas (PMEs).

A nova oferta se baseia na aliança estratégica de IA anunciada em setembro de 2025, passando do conceito para uma solução pronta para o mercado. As operadoras de telecomunicações agora podem oferecer serviços de assistente de IA com marca própria que ajudam as PMEs a aumentar o envolvimento dos clientes, impulsionar as vendas e melhorar a produtividade por meio da tecnologia de IA, com as operadoras fornecendo as ferramentas para que as PMEs evitem gerenciar a IA complexa por conta própria.

À medida que as receitas tradicionais de conectividade continuam sob pressão, as PMEs/SMBs buscam serviços digitais de valor agregado de seus provedores de telecomunicações. Com os assistentes de IA, as operadoras podem oferecer soluções fáceis de usar e baseadas em assinatura que ajudam as PMEs/SMBs a automatizar o suporte e as vendas, fortalecendo os relacionamentos, aumentando a receita média por usuário (ARPU) e diferenciando os serviços das operadoras nos modelos de faturamento existentes.

No âmbito da parceria, as operadoras de telecomunicações podem personalizar a marca, estruturar a oferta e revender Assistentes de IA como um serviço gerenciado, com tecnologia da plataforma SICURA® QuickStart da NOHOLD e lançamento no mercado realizado pela Mobileum. Pequenas e médias empresas (PMEs) podem implementar IA conversacional em minutos, simplesmente carregando documentos ou conectando seu site, sem necessidade de programação, obtendo uma solução segura, em conformidade regulatória e multilíngue para web e redes sociais, com análises integradas que proporcionam maior visibilidade sobre seus negócios.

“Após o anúncio de nossa aliança estratégica no ano passado, este lançamento representa um importante próximo passo para ajudar as operadoras de telecomunicações a transformar a IA em um serviço prático e gerador de receita”, afirmou Miguel Caramés, diretor de produtos da Mobileum. “Juntamente com a NOHOLD, estamos permitindo que as operadoras vão além da conectividade e entreguem valor impulsionado por IA, que pequenas e médias empresas podem adotar imediatamente e do qual podem obter impacto mensurável.”

“Pequenas e médias empresas (PMEs) querem soluções de IA que sejam fáceis de implementar, acessíveis e seguras, mas não querem se tornar especialistas em IA”, afirmou Diego Ventura, CEO e fundador da NOHOLD. “Ao firmar parceria com a Mobileum, estamos levando nossa plataforma de assistente de IA ao mercado por meio de operadoras de telecomunicações de confiança, que já mantêm relacionamentos sólidos com clientes PME.”

O assistente de IA atende às necessidades de PMEs, incluindo suporte ao cliente, capacitação de vendas, onboarding e eficiência operacional. As operadoras de telecomunicações se beneficiam de implantação rápida, baixo custo operacional e receita recorrente previsível, reforçando seu papel como parceiras digitais confiáveis. As PMEs recebem ferramentas práticas para otimizar suas operações e impulsionar o crescimento dos negócios.

A nova oferta já está disponível para a base global de clientes de telecomunicações da Mobileum.

Sobre a Mobileum Inc.

A Mobileum é líder em soluções de análise de telecomunicações para roaming, rede principal, segurança, gestão de riscos, testes de conectividade e inteligência do cliente. Mais de 1.000 clientes utilizam sua plataforma Active Intelligence para conectar inteligência operacional e de rede a ações em tempo real, aumentando a receita, melhorando a experiência do cliente e reduzindo custos. Com sede no Vale do Silício, a Mobileum tem escritórios na Austrália, Alemanha, Grécia, Índia, Japão, Portugal, Singapura, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos. www.mobileum.com

Sobre a NOHOLD

A NOHOLD, Inc. é pioneira em IA de nível empresarial, sediada no Vale do Silício, e oferece assistentes virtuais interativos e de diagnóstico por meio de sua premiada plataforma SICURA®. Desde sua fundação em 1999, a empresa estabeleceu parcerias com organizações da Fortune 500 em todo o mundo – abrangendo serviços financeiros, saúde, RH, educação e muito mais – para otimizar as experiências de clientes e funcionários, reduzir a dependência de call centers tradicionais e gerar ROI mensurável por meio da automação inteligente. Apoiada por quatro patentes concedidas e auditorias anuais de conformidade com SOC 2 Tipo II/HIPAA, a NOHOLD desenvolveu mais de 1.400 assistentes de IA que oferecem autoatendimento seguro e escalável, lidando com dados confidenciais com confiança de nível empresarial. Com duas décadas de experiência e presença global, a NOHOLD AI Alliance™ continua capacitando empresas a elevar as experiências de serviço digital por meio de IA responsável e de última geração. Mais informações podem ser encontradas em www.nohold.com

Para informações adicionais ou para manifestar interesse em aderir à aliança, contate:

QUEXOR GROUP INC.

Cheryl Fritz | cfritz@quexor.com | Celular: +1 (703) 856-5932

Comunicação Social e Corporativa – Mobileum

Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Celular +351 939650229