Grupo Samel é Top of Mind 2025 em duas categorias

A Samel recebeu, em 2025, o Digital Health Awards, premiação internacional voltada à inovação em saúde digital, com a plataforma de inteligência artificial SAMIA. A solução é utilizada no apoio ao fluxo dos prontos-socorros, contribuindo para a organização de prioridades clínicas, suporte à decisão e monitoramento de processos assistenciais. Informações sobre a premiação podem ser consultadas no site oficial da instituição, na publicação sobre o prêmio internacional de saúde digital.

No mesmo período, a marca também foi lembrada no resultado do Top of Mind 2025 na categoria de saúde no Amazonas, principal indicador baseado na lembrança espontânea da população. Para a direção do grupo, o conjunto de resultados reflete diferentes dimensões do desempenho institucional, percepção pública, estrutura assistencial e investimento em tecnologia.



“Ser Top of Mind é um reconhecimento que vem diretamente da população. Estar na memória dos manauaras como plano de saúde e hospital é uma honra, ao mesmo tempo em que somos reconhecidos internacionalmente pela inovação em saúde digital, mostra que estamos evoluindo com responsabilidade, visão de futuro e compromisso com a vida”, destaca Hiram Nicolau, diretor do grupo Samel.



O Grupo Samel prepara ainda a expansão de sua rede assistencial em Manaus com a implantação de uma nova unidade hospitalar. A iniciativa ocorre em paralelo aos reconhecimentos recentes da marca, indicando um novo ciclo de crescimento institucional.



A nova estrutura está em fase de preparação e deverá ampliar a capacidade de atendimento, incorporando recursos tecnológicos e protocolos de segurança assistencial. Segundo a instituição, o projeto prevê ambiente moderno, reforço operacional e integração com sistemas digitais já utilizados na rede.



A instituição informa que os investimentos recentes seguem focados na combinação entre tecnologia, processos assistenciais e qualificação das equipes, com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta e a padronização do cuidado. O resultado Top of Mind 2025 reforça a presença da marca no mercado de saúde do Amazonas e a visibilidade obtida junto ao público.