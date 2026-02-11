Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Grupo Samel é Top of Mind 2025 em duas categorias

A Samel foi eleita Top of Mind 2025 nas categorias Plano de Saúde e Hospital Particular, tornando-se a marca de saúde mais lembrada pela população de Manaus, segundo pesquisa de lembrança espontânea do Instituto Action.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
11/02/2026 13:46

compartilhe

SIGA
x
Grupo Samel é Top of Mind 2025 em duas categorias
Grupo Samel é Top of Mind 2025 em duas categorias crédito: DINO

A Samel recebeu, em 2025, o Digital Health Awards, premiação internacional voltada à inovação em saúde digital, com a plataforma de inteligência artificial SAMIA. A solução é utilizada no apoio ao fluxo dos prontos-socorros, contribuindo para a organização de prioridades clínicas, suporte à decisão e monitoramento de processos assistenciais. Informações sobre a premiação podem ser consultadas no site oficial da instituição, na publicação sobre o prêmio internacional de saúde digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No mesmo período, a marca também foi lembrada no resultado do Top of Mind 2025 na categoria de saúde no Amazonas, principal indicador baseado na lembrança espontânea da população. Para a direção do grupo, o conjunto de resultados reflete diferentes dimensões do desempenho institucional, percepção pública, estrutura assistencial e investimento em tecnologia.

“Ser Top of Mind é um reconhecimento que vem diretamente da população. Estar na memória dos manauaras como plano de saúde e hospital é uma honra, ao mesmo tempo em que somos reconhecidos internacionalmente pela inovação em saúde digital, mostra que estamos evoluindo com responsabilidade, visão de futuro e compromisso com a vida”, destaca Hiram Nicolau, diretor do grupo Samel.

O Grupo Samel prepara ainda a expansão de sua rede assistencial em Manaus com a implantação de uma nova unidade hospitalar. A iniciativa ocorre em paralelo aos reconhecimentos recentes da marca, indicando um novo ciclo de crescimento institucional.

A nova estrutura está em fase de preparação e deverá ampliar a capacidade de atendimento, incorporando recursos tecnológicos e protocolos de segurança assistencial. Segundo a instituição, o projeto prevê ambiente moderno, reforço operacional e integração com sistemas digitais já utilizados na rede.

A instituição informa que os investimentos recentes seguem focados na combinação entre tecnologia, processos assistenciais e qualificação das equipes, com o objetivo de ampliar a capacidade de resposta e a padronização do cuidado. O resultado Top of Mind 2025 reforça a presença da marca no mercado de saúde do Amazonas e a visibilidade obtida junto ao público.



Website: http://www.samel.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay