Interactive Brokers expande os produtos de futuros de criptomoedas com a Coinbase Derivatives

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento de contratos de Bitcoin de tamanho reduzido e futuros de Ether de tamanho reduzido com a Coinbase Derivatives, LLC para negociação na plataforma da IBKR. Esses novos produtos estão disponíveis com expirações mensais ou como contratos perpétuos, oferecendo a clientes elegíveis uma maneira com bom custo-benefício para ganhar exposiçãoàcriptomoeda e gerenciar risco dentro de uma estrutura regulada, com negociação disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Os clientes da Interactive Brokers podem acessar mais de 170 mercados em todo o mundo e negociar tanto os instrumentos tradicionais quanto os ativos digitais a partir de uma única plataforma. Os novos contratos da Coinbase Derivatives oferecem uma maneira mais fácil de gerenciar a exposição da criptomoeda, com menores requerimentos de capital e negociação transparente em uma bolsa regulada.

Os futuros de tamanho reduzido são contratos menores, como Bitcoin de 0,01 ou Ether de 0,10, que diminuem os custos de entrada e permitem dimensionamento de posição mais preciso. Os futuros perpétuos são contratos de longa duração, concebidos para acompanhar de perto o preçoàvista da criptomoeda, reduzindo a necessidade de implementar contratos com frequência. Juntos, o dimensionamento de contratos de tamanho reduzido e os recursos perpétuos fazem desses futuros produtos mais acessíveis e convenientes para uma ampla variedade de negociadores.

"Os futuros de criptomoeda perpétuos ficaram populares entre os negociadores porque fornecem exposição de longa duração e maior flexibilidade", afirmou Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. "Ao oferecer Bitcoin de tamanho reduzido e futuros de Ether com uma bolsa regulada, estamos ampliando o acesso a esses produtos com contratos de menor tamanho e requerimentos de menor margem, junto com a ampla linha de mercados globais disponíveis na nossa plataforma".

"Temos o prazer de colaborar com a Interactive Brokers para ampliar o acesso aos derivativos de criptomoedas regulados", afirmou Greg Tusar, co-CEO da Coinbase Institutional. "Estes contratos de tamanho reduzido foram criados para diminuir a barreira de entrada e dar a mais investidores a habilidade de engajar com ativos digitais em um ambiente seguro e regulado".

A eligibilidade para negociar produtos relacionados a criptomoedas pode variar dependendo da jurisdição.

Para saber mais sobre a negociação de futuros de criptomoedas da Coinbase com a Interactive Brokers, acesse:

A Coinbase Derivatives negocia 24 horas por dia, 7 dias por semana, exceto pela manutenção programada da bolsa às sextas-feiras, das 17:00 às 18:00 (horário do leste).

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados, em diversos países e moedas, por meio de uma única plataforma integrada para clientes em todo o mundo.

