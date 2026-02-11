É anunciada a data da Cúpula Mundial de Governos de 2027, após a maior participação global de sempre

Sob a liderança do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sua Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a Cúpula Mundial de Governos foi concluída em Dubai com a sua maior participação de sempre, com mais de 6.250 participantes.

Uma Plataforma Global que Reuniu Líderes Globais

Realizada em Dubai, de 3 a 5 de fevereiro, a Cúpula Mundial de Governos 2026 reuniu tomadores de decisão, líderes de opinião e especialistas de diversos setores, reforçando o papel da cúpula como uma plataforma global para moldar o futuro da governança.

Este encontro sem precedentes contou com representantes de mais de 150 governos, mais de 700 CEOs, mais de 500 ministros e 60 chefes de Estado. Também recebeu mais de 87 laureados com o Prêmio Nobel e cientistas reconhecidos internacionalmente, além de mais de 80 organizações internacionais e centros de pesquisa.

Presidentes e outros líderes globais se reuniram para participar de discussões estratégicas de alto nível. As sessões incluíram “A Próxima Década Será Africana?”, onde presidentes africanos delinearam sua visão para a próxima década; “A Reconfiguração Geopolítica”, com o Dr. Anwar Gargash e Mike Pompeo; e “Uma Conversa com o Presidente da Confederação Suíça”, que delineou prioridades estratégicas globais.

Anúncios de Alto Impacto e Marcos Estratégicos

Durante sua 13ª edição, a cúpula sediou mais de 445 sessões de diálogo com a participação de mais de 450 personalidades globais, além de 25 fóruns globais e mais de 45 reuniões ministeriais e de alto nível.

A cúpula apresentou diversos anúncios de alto impacto, incluindo o lançamento da iniciativa OPENSCI na Cúpula Mundial de Laureados; uma parceria entre a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai e a The Boring Company, de Elon Musk, para impulsionar o projeto do túnel de passageiros Dubai Loop; a apresentação do maior chip de IA do mundo; o anúncio de cápsulas de transporte autônomas em parceria com a Glydways como parte dos planos de mobilidade de próxima geração de Dubai; e novas iniciativas de sustentabilidade, incluindo planos para adotar o modelo de “cidade esponja” para fortalecer a resiliência climática urbana, além de uma ampla gama de acordos e iniciativas.

Olhando para o futuro da WGS 2027

Aproveitando esse impulso, a próxima edição da cúpula está agendada para ocorrer de 1 a 3 de fevereiro de 2027, com o objetivo de continuar moldando o futuro dos governos e das sociedades em todo o mundo.

Ahmed Yahya

