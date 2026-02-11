O Hexnode Genie AI recebe grande atualização, possibilitando controle conversacional, insights instantâneos e correções automatizadas

A Hexnode anunciou hoje uma grande atualização para o Hexnode Genie AI, seu assistente com inteligência artificial projetado para simplificar e acelerar as operações de gerenciamento de endpoints. O Genie AI aprimorado introduz uma interface conversacional no console do Hexnode Unified Endpoint Management (UEM), permitindo que as equipes de TI acessem insights de dispositivos em tempo real, executem comandos e automatizem a solução de problemas por meio de interações em linguagem natural.

Essa atualização muda fundamentalmente a forma como os administradores de TI interagem com seu ecossistema de dispositivos, possibilitando uma tomada de decisão mais rápida, execução simplificada e gerenciamento de dispositivos mais responsivo em ambientes corporativos.

Chat com o Genie AI: Insights instantâneos para diminuir a fadiga da equipe de TI

Um gargalo comum no gerenciamento tradicional de dispositivos é o tempo e o esforço necessários para localizar dados relevantes — um processo que geralmente envolve navegar por vários painéis e filtros complexos, principalmente durante a resolução de problemas urgentes.

O Hexnode Genie AI elimina esse atrito. Integrado diretamente ao inventário de dispositivos em tempo real, o Genie permite que os administradores consultem sua frota de dispositivos de forma conversacional e recebam insights instantâneos e contextuais.

Ao substituir a navegação manual pela interação em linguagem natural, o Genie reduz significativamente a fadiga causada pelos painéis e acelera a descoberta de problemas — permitindo que as equipes de TI se concentrem na resolução em vez da investigação.

Resolva com o Genie AI: Solução de problemas inteligente e correção automatizada

Além de fornecer insights, o Hexnode Genie AI representa um salto significativo na inteligência operacional. Sem depender exclusivamente de fluxos de trabalho manuais, o Genie permite que as equipes de TI iniciem ações de gerenciamento de dispositivos por meio de instruções simples em linguagem natural.

Quando as ações falham ou surgem problemas inesperados, o Genie acelera a solução de problemas, identificando imediatamente as causas raiz e apresentando orientações claras e práticas para a correção. Os administradores podem então aplicar as correções recomendadas diretamente da interface do Genie, minimizando o esforço manual, reduzindo os tempos de resolução e a necessidade de escalonamento do suporte.

Scripts com o Genie: Execução de comandos simplificada em todas as plataformas

Aprimorando ainda mais seu poder operacional, o Genie AI agora inclui uma interface de terminal para scripts em dispositivos Windows, Linux e macOS. Esse canal dedicado permite que os administradores executem comandos personalizados diretamente, oferecendo uma abordagem simplificada e altamente intuitiva para a criação de scripts.

“Essa expansão representa um passo fundamental em direçãoànossa visão de um UEM verdadeiramente inteligente. À medida que o escopo do Genie se expande além de tarefas centradas em dispositivos para abranger áreas mais amplas do gerenciamento de TI, estamos reformulando a maneira como as equipes interagem com o console. Estamos caminhando para um ecossistema responsivo e contextualizado, onde a plataforma atua como um parceiro inteligente nas operações de endpoints”, disse Apu Pavithran, CEO e fundador da Hexnode.

Olhando para o futuro, a Hexnode planeja estender o Hexnode Genie AI para a plataforma Hexnode XDR, trazendo a mesma inteligência conversacional e automação para a detecção avançada de ameaças e operações de segurança.

Sobre a Hexnode

A Hexnode, divisão de software empresarial da Mitsogo, é uma fornecedora líder de soluções de endpoints que simplificam o gerenciamento e a segurança. O Hexnode UEM oferece gerenciamento de endpoints poderoso, autônomo e baseado em IA, enquanto o Hexnode XDR apresenta detecção e resposta proativas a ameaças. Capacitando empresas em mais de 130 países, a Hexnode continua a construir um ecossistema integrado de ferramentas conectadas, um software de cada vez.

