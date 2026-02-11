Jurista explica por que print de tela não é prova no processo judicial

O avanço das comunicações digitais fez com que mensagens trocadas por aplicativos e redes sociais passassem a ser frequentemente utilizadas como elementos em processos judiciais. No entanto, apesar de sua ampla utilização, o entendimento predominante no Judiciário brasileiro é de que prints de tela não constituem prova plena, exigindo complementação por meios técnicos capazes de garantir autenticidade, integridade e observância da cadeia de custódia da prova digital.

De acordo com dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mais de 90% dos brasileiros conectados utilizam aplicativos de mensagens instantâneas diariamente, o que explica o aumento expressivo desse tipo de material nos autos judiciais e a crescente judicialização de conflitos envolvendo comunicações eletrônicas. Em contrapartida, decisões recentes têm reforçado a necessidade de critérios técnicos para a validação da prova digital, sobretudo diante da facilidade de manipulação de imagens e da ausência de elementos verificáveis em capturas de tela.

Embora amplamente utilizados como forma de registro de conversas digitais, prints de tela são classificados juridicamente como indícios. Isso significa que, de forma isolada, não são suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, sendo necessária a adoção de procedimentos que assegurem a integridade do conteúdo apresentado.

Limitações técnicas do print de tela



O print de tela consiste em uma imagem estática, que não contém informações técnicas capazes de comprovar sua origem, autoria ou preservação ao longo do tempo. A ausência de metadados confiáveis e de mecanismos de verificação compromete sua força probatória, especialmente quando não há outros elementos que confirmem o contexto da comunicação.

Além disso, a facilidade de edição e adulteração de imagens digitais torna esse tipo de material vulnerável a questionamentos técnicos, o que justifica a cautela adotada pelos tribunais na sua análise. Estudos na área de computação forense apontam que arquivos digitais sem controle de integridade apresentam maior risco de adulteração, o que pode comprometer a formação do convencimento judicial, sobretudo quando inexistem registros técnicos de coleta, armazenamento e verificação.

Entendimento jurídico sobre o uso de prints



Segundo o jurista Felipe Curtti, especialista em Direito Digital e Processo Penal, a recorrente utilização de prints de tela no processo judicial decorre, em muitos casos, de uma percepção equivocada sobre a natureza da prova digital. Para ele, a imagem apresentada ao juiz não garante, por si só, que o conteúdo corresponde fielmente ao que foi produzido no momento da comunicação.

“A prova digital exige método. Sem preservação técnica adequada, o risco de nulidade ou de fragilidade probatória é significativo”, afirma Felipe Curtti.

O jurista destaca que a fragilidade não está na tecnologia, mas na ausência de procedimentos técnicos capazes de assegurar que o conteúdo não sofreu alterações desde sua origem. Essa limitação faz com que prints sejam frequentemente relativizados no julgamento, especialmente quando impugnados pela parte contrária. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado o entendimento de que prints extraídos sem metodologia técnica adequada não são suficientes, por si sós, para fundamentar decisões judiciais, exigindo-se elementos complementares que reforcem a autenticidade da prova.

Cadeia de custódia da prova digital



No Direito brasileiro, a cadeia de custódia é um dos principais requisitos para a validação de provas digitais. Prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, ela corresponde ao conjunto de procedimentos destinados a documentar e preservar a história da prova desde sua coleta até sua apresentação em juízo.

A observância da cadeia de custódia permite verificar se o conteúdo permaneceu íntegro ao longo do tempo, assegurando maior confiabilidade ao material analisado. A consolidação desse instituto no ordenamento jurídico brasileiro reflete a preocupação legislativa com a rastreabilidade da prova e com a prevenção de nulidades processuais decorrentes de falhas na preservação da integridade do material digital.

Segurança jurídica e prevenção de fraudes



A exigência de critérios técnicos rigorosos para a validação de provas digitais contribui para a segurança jurídica do processo. Pesquisas acadêmicas e relatórios técnicos na área de perícia digital indicam que a ausência de mecanismos de verificação, como geração de hash criptográfico e documentação formal da coleta, aumenta significativamente a probabilidade de questionamentos sobre a autenticidade do conteúdo apresentado em juízo.

Nesse contexto, a cadeia de custódia atua como instrumento de proteção contra fraudes, montagens e acusações indevidas, garantindo maior equilíbrio e confiabilidade às decisões judiciais.

Meios técnicos alternativos ao print



Quando a prova digital é relevante para o esclarecimento dos fatos, o ordenamento jurídico admite meios que conferem maior segurança ao conteúdo apresentado. Entre eles estão a ata notarial, a utilização de ferramentas forenses com geração de códigos hash para verificação de integridade e a extração técnica de dados diretamente das plataformas de origem.

Esses procedimentos permitem uma análise técnica e imparcial da prova, reduzindo o risco de impugnações e assegurando maior consistência jurídica às decisões judiciais.



Para o professor de Direito e jurista Felipe Curtti, o fortalecimento da cadeia de custódia representa um avanço essencial na proteção das garantias processuais e na qualificação técnica do debate jurídico sobre prova digital.