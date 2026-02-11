Indra Group e CAF firmam acordo para serviços públicos

O Indra Group e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF) — instituição financeira multilateral integrada por mais de 20 países americanos, juntamente com Espanha e Portugal — assinaram um acordo estratégico para promover e desenvolver projetos conjuntos voltados à digitalização avançada e à modernização tecnológica dos serviços públicos e infraestruturas essenciais nesses territórios.

“A assinatura deste acordo com o CAF reforça o compromisso do Grupo Indra com o desenvolvimento da América Latina e do Caribe e com o fortalecimento dos serviços públicos como pilar do progresso econômico e social. Nossa colaboração com a principal instituição financeira multilateral da região reflete a vocação da Indra em contribuir com conhecimento, tecnologia e experiência internacional a serviço dos cidadãos e das instituições públicas”, destaca Ángel Escribano, presidente-executivo do Indra Group.

O acordo foi assinado na Cidade do Panamá e prevê cooperação entre as duas instituições para identificar, estruturar e desenvolver projetos em áreas como governo digital, cibersegurança, mobilidade inteligente, gestão do tráfego aéreo e uso de análise avançada e inteligência artificial (IA), além de iniciativas de investimento ligadas à transformação digital do setor público.

“Este acordo com o CAF se enquadra na rota estratégica do Indra Group para consolidar nossa posição como parceiro tecnológico com operações na América Latina e no Caribe. Ele nos permite identificar e estruturar iniciativas de alto impacto em áreas-chave, como a digitalização avançada dos serviços públicos, a gestão de dados e a inteligência artificial aplicada, alinhando nossas capacidades com as prioridades de desenvolvimento da região e com uma clara orientação para resultados”, afirma José Vicente de Los Mozos, CEO do Indra Group.

A iniciativa ocorre em um contexto de expansão dos investimentos em digitalização e modernização do Estado na região, impulsionados pela necessidade de ampliar a eficiência administrativa, fortalecer a segurança digital e aumentar a capacidade de entrega de serviços públicos. Nesse cenário, instituições multilaterais de desenvolvimento têm ampliado o apoio a projetos com foco em tecnologia, dados e infraestrutura digital.

A digitalização de serviços públicos tem sido apontada por organismos multilaterais como um fator relevante para o fortalecimento institucional e a modernização da gestão pública. Na avaliação do presidente-executivo do CAF, Sergio Díaz-Granados, “a transformação digital é um facilitador fundamental do desenvolvimento sustentável em nossa região. Este acordo com o Indra Group nos permitirá identificar e estruturar projetos de alto impacto que fortaleçam as capacidades institucionais de nossos países membros, melhorem a eficiência do Estado e, acima de tudo, aproximem serviços públicos de qualidade a milhões de cidadãos latino-americanos e caribenhos”, diz.

Essas áreas estão entre os focos recorrentes de projetos apoiados por instituições multilaterais de desenvolvimento na região, como o CAF. Com presença regional e atuação consolidada no apoio a políticas públicas, o CAF tem ampliado sua atuação no financiamento e na estruturação de projetos de desenvolvimento econômico e social na América Latina e no Caribe. Em 2025, o banco aprovou mais de US$ 18 bilhões em financiamentos, com crescimento da parcela destinada a iniciativas ligadas ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento institucional.