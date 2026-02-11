Yoga cresce com o setor de bem-estar no país

A prática de yoga vem ganhando espaço entre os brasileiros, acompanhando o crescimento do setor de bem-estar. Dados do Global Wellness Institute, no relatório público Global Wellness Economy Monitor, mostram que o mercado global de wellness mantém ritmo contínuo de crescimento e que o interesse por atividades ligadas à saúde mental, autocuidado e equilíbrio físico tem aumentado de forma consistente e contínua.

No país, a prática tem se espalhado por estúdios independentes, parques urbanos e comunidades digitais dedicadas ao bem-estar. O yoga passou a integrar hábitos que combinam atividade física, pausa mental e socialização, acompanhando uma busca mais ampla por qualidade de vida nas grandes cidades.

Esse avanço se estende ao dia a dia de quem pratica yoga e também impacta o mercado de equipamentos especializados. O segmento acompanha o aumento do número de praticantes e a consolidação de estúdios e academias, tendência apontada em estudo da Grand View Research, Yoga Market Size, Share & Trends Analysis Report, que registra expansão global do setor e aumento da procura por equipamentos de qualidade superior.

Outra pesquisa, da McKinsey & Company, no estudo Future of Wellness Trends, indica que o yoga tem se tornado parte das rotinas de autocuidado em diferentes faixas etárias, com participação crescente de consumidores mais jovens, sinalizando transformações no comportamento do consumidor. O levantamento aponta que o bem-estar se consolidou como parte do cotidiano e registra crescimento da preferência por produtos associados à sustentabilidade.

Nesse cenário, fabricantes internacionais de equipamentos especializados observam o amadurecimento do mercado brasileiro. A Manduka, empresa global de equipamentos para yoga com presença em mais de 100 países, reforça que o praticante brasileiro demonstra crescente atenção à durabilidade dos materiais e à responsabilidade ambiental na escolha de produtos.

“O yoga virou parte do estilo de vida de muitos brasileiros, influenciando inclusive escolhas mais criteriosas em relação aos equipamentos”, afirma Andres Gregory, representante da Manduka no Brasil.

O avanço do mercado de bem-estar aponta mudanças estruturais nos hábitos de consumo ligados à saúde e à qualidade de vida. A presença de operações internacionais, como a Manduka, acompanha a expectativa de crescimento contínuo do segmento e de maior profissionalização do setor.

Informações adicionais sobre a prática de yoga e seus equipamentos estão disponíveis no site oficial da Manduka Brasil: https://manduka.com.br