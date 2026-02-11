A Corpay Cross-Border estende parceria exclusiva com a LIV Golf

A Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder global em pagamentos corporativos, anunciou hoje que sua unidade de negócios Cross-Border firmou um acordo plurianual para estender sua colaboração exclusiva e bem-sucedida com a LIV Golf, como sua provedora oficial de câmbio corporativo.

Desde 2024, a Corpay Cross-Border oferece uma gama de soluções de pagamento em moeda estrangeira corporativa para a LIV Golf. Com esta extensão plurianual, a Liga continuará a beneficiar das soluções abrangentes de gestão de risco cambial e da premiada plataforma de pagamentos globais da Corpay.

“Ao longo das últimas duas temporadas, tivemos o privilégio de ser o Fornecedor Oficial de Câmbio Corporativo da LIV Golf”, afirmou Brad Loder, diretor de Marketing da Corpay Cross-Border Solutions. “Temos muito orgulho da confiança que as equipes de Finanças e Parcerias da Liga depositaram em nós e estamos muito satisfeitos por estender esta parceria por vários anos. Nossa equipe está ansiosa por continuar a apoiar a LIV Golf em todas as suas necessidades de câmbio e pagamentos internacionais,àmedida que a Liga continua a expandir sua presença e a promover o golfe em todo o mundo.”

“À medida que a LIV Golf inicia sua temporada mais ambiciosa e global até o momento, a complexidade de nossas operações internacionais exige precisão de classe mundial em pagamentos financeiros globais”, disse Chad Biggs,vice-presidente executivo e diretor de Parcerias Globais. “A extensão da nossa parceria com a Corpay e a integração contínua das suas soluções de câmbio serão essenciais para o nosso crescimento contínuo, pois pagamentos internacionais confiáveis ??são necessários para dar suporte ao calendário internacional da LIV Golf eànossa base global de fãs. Essa parceria garante que tenhamos um parceiro de confiança enquanto continuamos a levar o golfe a novos fãs e mercados ao redor do mundo, e estamos ansiosos para continuar trabalhando com a Corpay nos próximos anos.”

Sobre a Corpay

A Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) é uma empresa global de pagamentos corporativos listada no S&P 500 que ajuda empresas e consumidores a pagar despesas de forma simples e controlada. O conjunto de soluções de pagamento modernas da Corpay ajuda seus clientes a gerenciar melhor despesas relacionadas a veículos (como combustível e estacionamento), despesas de viagem (por exemplo, reservas de hotel) e contas a pagar (por exemplo, pagamento a fornecedores). Isso resulta em economia de tempo para nossos clientes e, consequentemente, em redução de custos. Corpay Cross-Border refere-se a um grupo de entidades jurídicas pertencentes e operadas pela Corpay, Inc.

Corpay – Pagamentos facilitados. Para saber mais, acesse www.corpay.com.

Sobre a LIV Golf

Em sua quarta temporada, a Liga LIV Golf apresenta 13 equipes competindo pelos títulos individual e por equipes em campos de golfe de primeira linha ao redor do mundo. Como a primeira liga de golfe verdadeiramente global, a LIV Golf está constantemente inovando para estabelecer um novo padrão no esporte e redefinir a experiência do fã através da música, cultura e entretenimento, enquanto expande o golfe para uma nova geração de jogadores e fãs em todo o mundo. Com sede em Nova York e Londres, a liga realiza eventos em cidades da Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio, América do Norte e África, com transmissões que alcançam quase 900 milhões de lares em mais de 200 mercados e territórios internacionais. A LIV Golf foi concebida para expandir o esporte globalmente, atrair novos públicos, gerar valor dentro do ecossistema do golfe e ampliar o impacto social do esporte muito além dos campos, por meio das iniciativas de Impacto e Sustentabilidade da Liga.

Em 2022, a LIV Golf lançou a The International Series, que apresenta 10 eventos de alto nível em destinos de classe mundial. Aprovados pelo Asian Tour, esses eventos oferecem um caminho para que os principais golfistas profissionais e amadores do mundo ingressem na Liga LIV Golf e nos Majors.

*Neste documento, “Corpay” refere-se principalmenteàDivisão Cross-Border da Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; uma lista completa das empresas que fazem parte da Corpay Cross-Border está disponível aqui: https://www.corpay.com/compliance.

Contato Corpay:

Brad Loder

Diretor de Marketing

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

Contato LIV Golf:

Cathy Hebert

media@livgolf.com