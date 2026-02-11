Helus Pharma Nomeia Michael Cola como Diretor Executivo para Liderar a Próxima Fase de Escala e Execução

Ex-presidente da empresa farmacêutica especializada da Shire PLC ("Shire"), com mais de 30 anos de experiência em neurociência, doenças raras e produtos farmacêuticos especializados, incluindo cargos de liderança sênior na Astra-Merck e AstraZeneca PLC

Líder comprovado em programas de desenvolvimento clínico em estágio final, comercialização global e formação de capital em todo o sistema nervoso central ("SNC")

Nomeado durante o avanço do pipeline de Helus Pharma em direção aos principais marcos clínicos, incluindo os dados esperados da Fase 2 do HLP004 neste trimestre e os dados de linha superior da Fase 3 do HLP003 ainda este ano



Este comunicadoàimprensa constitui um “comunicadoàimprensa designado” para os fins do suplemento do prospecto da Empresa datado de 30 de dezembro de 2025, ao prospecto de prateleira de base resumida datado de 17 de setembro de 2025, conforme alterado em 19 de dezembro de 2025.

BOSTON e TORONTO, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Helus Pharma™ (“Helus”) (Nasdaq: HELP) (Cboe CA: HELP), uma empresa farmacêutica de estágio clínico focada em ajudar na cura das mentes por meio do desenvolvimento de novos agonistas serotoninérgicos ("NSAs"), anunciou hoje a nomeação de Michael Cola como Diretor Executivo, com efeito imediato.

A nomeação do Sr. Cola ocorre em um momento crucial para o avanço do pipeline da Helus de terapias de saúde mental de última geração focado nos principais marcos de influência de valor clínico e corporativo, incluindo a divulgação esperada dos dados da Fase 2 do HLP004 neste trimestre e os dados da linha superior da Fase 3 do HLP003 no quarto trimestre de 2026. Além disso, a Helus continua a desenvolver uma propriedade intelectual ampla e defensável para o seu pipeline de vários ativos, com mais de 350 pedidos de patentes em andamento em todo o mundo e mais de 100 patentes concedidas. A Empresa está avançando programas diferenciados projetados para tratar de transtornos graves de saúde mental. Com a transição do desenvolvimento clínico inicial para a execução em estágio posterior em andamento, a Empresa está cada vez mais focada no engajamento regulatório global e no planejamento comercial de longo prazo. Essa evolução ressalta a importância da liderança experiente no desenvolvimento de medicamentos, formação de capital e expansão global.

“Michael tem uma profunda experiência em neurociência, em comercialização global e liderança comprovada em mercados de capitais”, disse o cofundador e Presidente Executivo Eric So. “Com o avanço do pipeline diferenciado de saúde mental da Helus, o histórico de abertura de franquias de primeira classe no CNS e escalonamento de organizações globais de Michael o tornam excepcionalmente apropriado para liderar a Helus no nosso trabalho de traduzir a nossa ciência em terapias significativas para os pacientes e valor de longo prazo para os acionistas.”

Com mais de 30 anos de experiência em neurociência, doenças raras e produtos farmacêuticos especializados, o Sr. Cola tem uma profunda experiência em orientar ativos inovadores do SNC através do desenvolvimento e em mercados globais, criando organizações de alto desempenho e valor para os acionistas a longo prazo. Sua carreira abrange funções de liderança sênior em P&D, comercialização, estratégia corporativa e formação de capital, ideal para liderar a Helus na sua próxima fase de crescimento.

“É uma honra passar a fazer parte da Helus neste momento crucial e energizante”, disse o Sr. Cola. “Com dados clínicos altamente diferenciados do HLP003 já em mãos e um pipeline robusto de novos compostos em desenvolvimento, a Helus está excepcionalmente posicionada para promover um novo paradigma no tratamento de transtornos graves de saúde mental. Estou muito contente em trabalhar ao lado do Conselho e da equipe da Helus para criar essa base e traduzir o progresso científico em um impacto duradouro para os pacientes e acionistas.”

Como presidente da divisão Specialty Pharmaceutical da Shire, o Sr. Cola ajudou a transformar a empresa em uma líder global do SNC, lançando e ampliando terapias inovadoras, incluindo a transformação da Vyvanse em uma franquia multibilionária e contribuindo para o crescimento da Shire de US$5 bilhões para US$20 bilhões de capitalização de mercado, ajudando a posicionar a empresa para sua subsequente aquisição de US$62 bilhões pela Takeda, uma das maiores aquisições farmacêuticas do setor. No início da sua carreira, o Sr. Cola foi uma das primeiras contratações da Merck selecionadas para ajudar a criar a Astra-Merck, uma das spinouts farmacêuticas de maior sucesso, formada para comercializar o Prilosec, uma franquia que em determinado momento gerou mais de US$6 bilhões em receita anual. Depois disso ele ocupou cargos de liderança sênior na AstraZeneca PLC, apoiando a expansão do ciclo de vida do Prilosec e a transição para o Nexium.

Mais recentemente, o Sr. Cola atuou como Presidente e CEO da Avalo Therapeutics, Inc., onde liderou a transição para um foco em doenças raras e medicina genômica, licenciou ativos de estágio clínico de primeira classe e levantou financiamento significativo. Ele também atuou em cargos de liderança do conselho sênior, incluindo como Presidente da Phathom Pharmaceuticals, Inc. e como ex-membro do conselho da Sage Therapeutics, Inc., apoiando organizações por meio de pontos de inflexão clínica e lançamentos comerciais.

O Sr. Cola é formado em Biologia pelo Ursinus College, mestre em Ciências Biomédicas e Engenharia pela Drexel University e estudou Bioengenharia na University of Pennsylvania, onde também trabalhou como engenheiro biomédico no seu hospital afiliado.

Sobre a Helus Pharma

Helus Pharma™, o nome operacional comercial da Cybin Inc., fundada em 2019 (a “Empresa”), é uma empresa farmacêutica de estágio clínico focada em ajudar as mentes a se curarem, desenvolvendo NSAs proprietários - novos agonistas serotoninérgicos: moléculas sintéticas projetadas para ativar as vias da serotonina que se acredita promoverem a neuroplasticidade. Os NSAs proprietários da Empresa destinam-se a atenderàgrande necessidade não atendida de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental.

Com dados líderes de classe, a Helus Pharma visa melhorar o cenário de tratamento através da introdução de NSAs que visam proporcionar melhorias duradouras na saúde mental. A Helus Pharma está desenvolvendo o HLP003, um NSA proprietário, no desenvolvimento clínico da Fase 3 para o tratamento adjuvante do transtorno depressivo maior que recebeu a Designação de Terapia Inovadora da Food and Drug Administration dos EUA e o HLP004, também um NSA proprietário na Fase 2 para transtorno de ansiedade generalizada. Além disso, a Helus Pharma tem um extenso portfólio de pesquisa de NSAs investigacionais.

A Empresa opera no Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda. Para atualizações da empresa e mais informações sobre a Helus Pharma, visite www.helus.com ou siga a equipe no X, LinkedIn, YouTube e Instagram. Helus PharmaTM é marca comercial registrada da Cybin Corp.

Advertência a Respeito de Declarações de Previsão

Certas declarações neste comunicado de imprensa relacionadasàEmpresa são declarações de previsão ou informações de previsão na acepção das leis de títulos aplicáveis (coletivamente, “declarações de previsão”) e são de natureza prospectiva. As declarações de previsão não se baseiam em fatos históricos, mas em expectativas e previsões atuais sobre eventos futuros e, portanto, estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados futuros expressos ou implícitos nas declarações de previsão. Essas declarações geralmente podem ser identificadas pelo uso de palavras de previsão, como "pode", "deve", "poderia", "potencial", "possível", "pretende", "estima", "planeja", "antecipa", "espera", "acredita" ou "continua", ou negativas ou variações semelhantes. As declarações de previsão neste comunicadoàimprensa incluem declarações sobre a expectativa da Empresa de avançar significativamente no tratamento de transtornos graves de saúde mental; a capacidade dos NSAs da Empresa de atenderàgrande necessidade não atendida de pessoas que sofrem de depressão, ansiedade e outras condições de saúde mental; os dados da Fase 2 do HLP004 no primeiro trimestre de 2026 e os dados da Fase 3 do HLP003 no quarto trimestre de 2026; e os planos da Empresa de projetar plataformas proprietárias de descoberta de medicamentos, sistemas inovadores de distribuição de medicamentos, novas abordagens de formulação e regimes de tratamento para condições de saúde mental.

As declarações de previsão têm por base as estimativas e opinião da administração da Empresa no momento em que as declarações são feitas. Os resultados futuros reais podem ser substancialmente diferentes, pois as declarações de previsão envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados, o desempenho ou as realizações reais da Empresa sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos em tais declarações de previsão. Tais fatores, entre outras coisas, incluem: flutuações nas condições macroeconômicas gerais; flutuações nos mercados de valores mobiliários; expectativas em relação ao tamanho do mercado NSA; a capacidade da Empresa de atingir com sucesso os objetivos dos seus negócios; planos de crescimento; incertezas políticas, sociais e ambientais; relações com funcionários; a presença de leis e regulamentos que possam impor restrições nos mercados onde a Empresa opera; implicações de surtos de doenças nas operações da Empresa; e os fatores de risco estabelecidos em cada uma das discussões e análises da administração da Empresa para os períodos de três e seis meses findos em 30 de setembro de 2025, e o formulário de informações anuais da Empresa para o exercício encerrado em 31 de março de 2025, disponíveis no perfil da Empresa no SEDAR + em www.sedarplus.ca e na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no EDGAR em www.sec.gov/edgar. Embora as declarações de previsão contidas neste comunicado de imprensa sejam baseadas no que a administração da Empresa acredita, ou acreditava na época, serem suposições razoáveis, a Empresa não pode garantir aos acionistas que os resultados reais serão consistentes com tais declarações de previsão, pois pode haver outros fatores que fazem com que os resultados não sejam como previsto, estimado ou pretendido. Consequentemente, os leitores não devem depositar confiança indevida nas declarações de previsão contidas neste comunicado de imprensa. A Empresa não é obrigada a atualizar as declarações previsão em caso de mudanças de suposições, opiniões, projeções ou outros fatores, exceto quando exigido por lei.

A Empresa não faz nenhuma reivindicação médica, de tratamento ou de benefícioàsaúde quanto aos produtos propostos pela Empresa. A Food and Drug Administration dos EUA, a Health Canada ou outras autoridades reguladoras semelhantes não avaliaram reivindicações relativas a NSAs ou HLP003, HLP004 e outros programas da Empresa. A eficácia de tais produtos não foi confirmada por pesquisas aprovadas. Não há garantia de que o uso de NSAs, HLP003, HLP004 ou outros programas da Empresa possam diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição. São necessárias pesquisas científicas e ensaios clínicos rigorosos. Se a Helus Pharma não puder obter as aprovações ou pesquisas necessárias para comercializar seus negócios, isso poderá ter um efeito adverso relevante no desempenho e nas operações da Empresa.

Nem a CBOE Canada, nem a bolsa de valores Nasdaq Global Market aprovaram ou desaprovaram o conteúdo deste comunicado de imprensa e não são responsáveis pela adequação e precisão do conteúdo aqui contido.

Contato com o Investidor:

Josh Barer

astr partners

Diretor Administrativo

(908) 578-6478

josh.barer@astrpartners.com

George Tziras

Diretor de Negócios

Helus Pharma

1-866-292-4601

irteam@helus.com – ou – media@helus.com

Contato com a Mídia:

Johnny Tokarczyk

RXMD

Diretor de Relações Públicas

jtokarczyk@rxmedyn.com

(914) 772-7562

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9652878)