Golpes bancários crescem durante o período carnavalesco

Golpe da Confusão

Além dos furtos isolados, cresce a incidência do chamado golpe da confusão. Nesse modelo, criminosos simulam empurrões ou brigas para distrair as vítimas, enquanto outros integrantes do grupo realizam o furto do celular ou do cartão.

“Esse tipo de atuação em grupo dificulta a percepção imediata do crime e aumenta as chances de sucesso da fraude”, explica a advogada especialista na prevenção e em golpes bancários.

Dicas de segurança para os foliões

A prevenção e a resposta rápida são determinantes para evitar prejuízos maiores em casos de roubo ou fraude durante o Carnaval. Para os foliões, três dicas de segurança se destacam.

A primeira é baixar previamente o aplicativo Celular Seguro, do Governo Federal. Em situações de roubo ou perda do aparelho, a ferramenta permite que o usuário realize, em um único procedimento, o bloqueio da linha telefônica e o acesso aos aplicativos bancários, agilizando medidas que, tradicionalmente, exigiriam múltiplos contatos e tempo prolongado.

A segunda é adotar medidas simples de identificação do cartão bancário. Recomenda-se utilizar adesivos ou marcações visuais, facilitando o reconhecimento imediato e reduzindo o risco de sucesso do golpe da troca de cartão.

A terceira envolve a reação imediata após o crime. Recomenda-se entrar em contato com o banco o mais rápido possível para registrar a ocorrência, solicitar o bloqueio dos serviços e formalizar o ocorrido. Também é indispensável o registro do boletim de ocorrência, documento que auxilia na investigação e na adoção de medidas posteriores.

Segundo a advogada Brunna Simon Vecchi, especialista em fraudes bancárias, a combinação entre informação, preparo prévio e resposta rápida é decisiva. “Quando o consumidor sabe o que fazer e age com rapidez, as chances de prejuízo diminuem consideravelmente. No Carnaval, a segurança financeira deve caminhar junto com a diversão”, conclui.

A especialista ainda alerta que, "após a adoção de todas as medidas de segurança, há situações em que o prejuízo financeiro ocorre em razão da invasão de contas bancárias após o roubo do celular ou do cartão, nesses casos, se a instituição financeira se recusar a devolver os valores subtraídos, é essencial que o consumidor busque orientação jurídica especializada".

A análise técnica de um advogado especialista em fraudes bancárias para verificar se houve falha nos mecanismos de segurança, ausência de monitoramento de transações atípicas ou descumprimento de normas de proteção ao consumidor. “Nem todo prejuízo decorrente de golpe deve ser automaticamente assumido pela vítima. Há situações em que a responsabilidade pode recair sobre o banco”, explica a advogada Brunna Simon Vecchi, especialista em fraudes bancárias.

Diante do aumento expressivo de fraudes durante o Carnaval, a combinação entre prevenção, resposta rápida e orientação jurídica adequada se mostra indispensável para reduzir danos financeiros e garantir a proteção dos direitos do consumidor.